El Real Madrid remonta y gana 3-2 al Betis

El Real Madrid, vigente campeón liguero, ganó 3-2 en el campo del Betis este sábado en la 3ª jornada del campeonato español, en la que el domingo entrarán en liza el Atlético de Madrid y el Barcelona.

El equipo madrileño se adelantó con un gol de Fede Valverde (14), Aissa Mandi equilibró de cabeza (35) y William Carvalho puso el 2-1 de un duro disparo en el área (37), pero un autogol del brasileño Emerson (48) permitió al equipo blanco empatar.

Cerca del final, Sergio Ramos puso el 3-2 de penal (81) para llevarse el partido ante un Betis, que acabó con diez por la expulsión de Emerson por roja directa (67).

"Podemos estar contentos con el partido", dijo el técnico del Real Madrid, Zinedine Zidane tras el partido, reconociendo que "sabemos que podemos y vamos a mejorar".

El partido se vio marcado por el videoarbitraje (VAR) como el penal sancionado tras una mano de Marc Bartra en el área, aunque Zidane prefirió no hacer polémica.

"Hay un árbitro, revisa las jugadas y al final es justo lo que ha pasado. Es el que manda, nunca me meto con los árbitros y no lo voy a hacer hoy", dijo el técnico merengue.

- Pellegrini crítico -

Su homólogo bético, el chileno Manuel Pellegrini, se mostró más crítico asegurando que "jugar contra el Real Madrid, contra penal, contra expulsión y contra el VAR todo junto es difícil".

"Me quedo con la actuación del equipo mientras estuvimos once contra once", añadió Pellegrini, tras el partido, que empezó dominando el equipo blanco.

El Real se adelantó al cuarto de hora cuando Valverde remató en el área pequeña un pase de Benzema (14) ante el que no pudo hacer nada el meta Joel Robles, sustituto de Claudio Bravo, que se lesionó el viernes en el entrenamiento.

En el centro del campo, Sergio Canales tomó los mandos de su equipo, mientras los movimientos de Nabil Fekir descolocaban a la defensa blanca, en la que no estuvo Marcelo, baja de última hora por unas molestias en la espalda.

La insistencia bética tuvo su premio, dándole la vuelta al partido en apenas dos minutos, cuando primero Mandi cabeceó a la red de Thibaut Courtois un centro de Canales (35) y después Fekir dejó atrás en el área un balón para el remate de William Carvalho llegando desde atrás (37).

El Betis se fue por delante al descanso, pero tras la pausa, el rápido autogol de Emerson al intentar interceptar un balón dirigido a Benzema (48) volvió a equilibrar la pugna.

El Real Madrid, con Modric a los mandos tras salir poco antes del descanso por Toni Kroos, tomó el mando del encuentro ante un Betis, que pronto se quedó con diez.

- Penal decisivo -

Con Jovic encarando solo al portero Joel, Emerson lo derribó siendo expulsado por su acción (67) dejando al Real Madrid en superioridad numérica, encontrándose con el gol casi sobre la campana cuando Bartra tocó con la mano el balón el área.

Sancionada la acción con penal tras revisión del VAR, Sergio Ramos puso el 3-2 (81) definitivo para que el equipo blanco sume sus primeros tres puntos de la temporada.

El Betis, en cambio, corta su buena racha de dos victorias consecutivas, aunque se mantiene en la segunda posición liguera, por detrás del Granada, que el domingo se enfrentará al Atlético de Madrid, que podrá contar con Luis Suárez.

Los rojiblancos iniciarán con este encuentro su competición liguera, al igual que el Barcelona que se enfrentará al Villarreal.

En los otros partidos de este sábado, la Real Sociedad se impuso 3-0 al recién ascendido Elche.

El equipo vasco se apuntó su primera victoria de la temporada antes de enfrentarse el martes en la 4ª fecha de LaLiga al Valencia, que este sábado empató 1-1 con el Huesca, mientras el Getafe y el Alavés también hicieron tablas (0-0).

