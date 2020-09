El presidente de Guatemala dice que ya pasó los días críticos con el coronavirus

En la imagen un registro del presidente de Guatemala, Alejandro Giammattei. EFE/Esteban Biba/Archivo

Guatemala, 26 sep (EFE).- El presidente de Guatemala, Alejandro Giammattei, aseguró este sábado en un mensaje de audio que "los días críticos" de su contagio de la COVID-19 "están pasando", luego de cumplir una semana con el diagnóstico y casi dos con síntomas del coronavirus.

"Vamos muy bien. Ya la enfermedad pareciera que va cediendo. Los días críticos están pasando", afirmó en su mensaje el mandatario, difundido a periodistas por la Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia.

El gobernante agregó que "los rescoldos de la enfermedad como la fatiga, el cansancio, la disnea serán cosas que irán desapareciendo con el tiempo" y apostilló que "el tratamiento ha sido efectivo y lo continuamos al pie de la letra".

Desde su casa, afirmó que sigue "coordinando las acciones de Gabinete (...) y no dejamos de trabajar".

Giammattei mostró el miércoles a través de los canales de comunicación del Gobierno un examen en el que supuestamente confirmaba que contrajo la enfermedad ante acusaciones en redes sociales sobre la veracidad de su contagio.

"Algunos son como Santo Tomás, que hasta no ver, no creer", esgrimió al mostrar su prueba positiva.

Giammattei padece esclerosis múltiple desde su juventud, tiene obesidad y utiliza un marcapasos en el corazón.

El presidente guatemalteco es el segundo contagiado de los titulares de los tres poderes del Estado, luego de que en julio enfermara el jefe del Legislativo, Allan Rodríguez, quien esta semana volvió a labores aún con un tanque de oxígeno a su lado, como parte del proceso de su recuperación.

Al menos 80 funcionarios y servidores públicos guatemaltecos han perdido la vida por la COVID-19, según diversas fuentes estatales.

En Guatemala se han contagiado al menos 89.702 personas, según registros del Ministerio de Salud Pública, desde que el pasado 13 de marzo el Gobierno hiciera público el primer paciente con coronavirus.

Dos días más tarde de identificar el primer caso positivo falleció el primer paciente y, hasta este sábado, Salud Pública de Guatemala contabiliza 3.213 decesos a causa de la COVID-19.