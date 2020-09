El presidente de Guatemala continúa con su recuperación de la COVID-19

Captura de pantalla cedida este miércoles por la Presidencia de Guatemala del presidente Alejandro Giammattei. EFE/ Presidencia De Guatemala

Guatemala, 25 sep (EFE).- El presidente de Guatemala, Alejandro Giammattei, participó este viernes de manera telemática en una reunión gubernamental mientras se recupera de la COVID-19.

El mandatario guatemalteco de 64 años, quien divulgó su contagio hace una semana, intervino mediante una transmisión digital en el encuentro del Consejo Nacional de Desarrollo Urbano y Rural (Conadur).

"A la distancia un saludo. Sigo aquí recuperándonos ya un poco de la infección que nos dio del COVID-19", apostilló Giammattei durante la reunión del Conadur.

El encuentro de planificación gubernamental se llevó a cabo de manera presencial en el Palacio Nacional de la Cultura, sede administrativa del Gobierno, mientras el presidente intervino desde su residencia, en el sur de Ciudad de Guatemala.

El cuadro clínico de Giammattei no ha sido divulgado desde el pasado miércoles cuando en cadena nacional afirmó que se encontraba estable aunque con "mucho dolor de cuerpo".

El gobernante, médico y cirujano retirado, también aseguró el mismo miércoles que un reciente examen de pulmones tuvo "muy buenos resultados" salvo por "dos pequeñas" lesiones en la parte baja de los mismos.

Sin embargo, se mostró confiado en su recuperación. "Yo creo que la situación está por resolverse. Hay médicos que dicen que en unos seis días puedo estar ya en la calle, no siendo (caso) positivo, y pudiendo trabajar otra vez unidos con los guatemaltecos", añadió el miércoles.

De acuerdo a diversas fuentes, el mandatario asistió el jueves a realizarse unos exámenes programados de antemano pero los resultados no han sido divulgados.

Giammattei también mostró el miércoles a través de los canales de comunicación del Gobierno un examen en el que supuestamente confirmaba que contrajo la enfermedad ante acusaciones en redes sociales sobre la veracidad de su contagio.

"Algunos son como Santo Tomás, que hasta no ver, no creer", puntualizó al mostrar su prueba positiva.

Al menos 80 funcionarios y servidores públicos guatemaltecos han perdido la vida por la COVID-19, según diversas fuentes estatales.

Hasta la última actualización de este viernes, el país centroamericano contabiliza 88.878 casos positivos del coronavirus y 3.168 muertes a causa de la enfermedad.