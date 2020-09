El panteón de Paquirri se llena de flores en el aniversario de su muerte

25/09/2019 Paquirri EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD EUROPA PRESS REPORTAJES



MADRID, 26 (CHANCE)



Si hay una canción que refleja a la perfección lo que significó la muerte de Paquirri para Isabel Pantoja, además de 'Marino de luces' y 'Era mi vida él', es la titulada 'Pensando en ti'. No es cómo lo canta, es la letra, que refleja a la perfección todo lo que un día se fue de la vida de la tonadillera y que cada año, cada día recuerda con pena y melancolía.



Hoy, no podía ser menos. Hace 36 años de la muerte de Paquirri y toda su familia se sigue acordando de él, y como de costumbre, han llegado dos coronas de flores al panteón del maestro del mundo del toreo. Una por parte de su hermana: "Te quiere tu hermana" y otra por parte de Isabel Pantoja y su hijo, Kiko Rivera: "Tu esposa e hijo".



Cada año, cada 26 de septiembre es habitual ver la tumba del torero llena de flores, pero no la presencia de sus seres queridos. Y es que Isabel Pantoja no ha podido volver a ese panteón que tanto le recuerda al peor momento de su vida en el que tuvo que hacer frente a la soledad de su vida con su hijo pequeño.



A pesar de todo, la tonadillera consiguió salir adelante ella sola y tal y como dice la canción, son muchas las noches que se pasa: "Pensando en ti y en este amor que parte mi universo en dos, que llega del olvido hasta mi propia voz, que araña mi pasado sin pedir perdón". Ese pasado que tanto le persigue y que recordará hasta el final de sus vidas.