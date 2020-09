El ecuatoriano Cazares firma hasta junio de 2021 con el Corinthians y lucirá el 10

En la imagen un registro del centrocampista ecuatoriano Juan Cazares, al celebrar un gol con el Atlético Mineiro y quien fue anunciado este sábado como nuevo refuerzo del club brasileño de fútbol Corinthians. EFE/Yuri Edmundo/Archivo

Sao Paulo, 26 sep (EFE).- El centrocampista ecuatoriano Juan Cazares firmó un contrato con el Corinthians brasileño hasta el 30 de junio de 2021 y lucirá el dorsal número 10, tras desvincularse del Atlético Mineiro, anunció este sábado el club paulista.

"Estoy muy feliz de que todo haya salido bien. Tenía muchas ganas de jugar aquí", dijo Cazares en declaraciones a su nuevo equipo, con el que ya se entrenó el viernes, pese a que su fichaje aún no había sido anunciado de forma oficial.

El mediapunta de 28 años volverá a compartir vestuario con un antiguo compañero suyo del Atlético Mineiro, el venezolano Rómulo Otero, quien también decidió firmar con el Corinthians el mes pasado.

Ambos decidieron cambiar de aires después de que el técnico del cuadro de Belo Horizonte, el argentino Jorge Sampaoli, les comunicara que no cuenta con ellos para la presente temporada.

Cazares es internacional con su selección y ya militó en Ecuador en Independiente del Valle y Barcelona de Guayaquil. También jugó en Argentina con las camisetas de River Plate y Banfield.

Además de Cazares y Otero, en el Corinthians figuran el defensa uruguayo Bruno Méndez; los centrocampistas Ángelo Araos, de Chile, y Víctor Cantillo, de Colombia; y el delantero argentino Mauro Boselli.

El equipo de Sao Paulo ha empezado el curso de forma muy irregular y, después de once jornadas de Campeonato Brasileño, está a tan solo dos puntos de los puestos de descenso.

Hace unas dos semanas la directiva del club decidió destituir al entrenador Tiago Nunes, que venía de triunfar con el Athletico Paranaense.