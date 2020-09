El cuadro femenino, más abierto que nunca

La tenista rumana Simona Halep. EFE/EPA/RICCARDO ANTIMIANI/Archivo

París, 26 sep (EFE).- El cuadro femenino de Roland Garros se presenta más abierto que nunca tras la renuncia de la australiana Ashleigh Barty a defender su título por miedo a la pandemia, lo que se añade a la baja de la japonesa Naomi Osaka, tercera jugadora del mundo y reciente ganadora en el Abierto de Estados Unidos.

Así, la rumana Simona Halep, ganadora en 2018, emerge como la principal candidata a alzar su segunda Copa Suzanne Lenglen y el tercer Grand Slam de su carrera, a sus 29 años.

La jugadora ha disputado dos torneos esta temporada, los de Praga y Roma, y en ambos ha sido la ganadora, lo que le convierte en la favorita número uno de una edición en la que la COVID-19 ha perturbado la preparación de todas las jugadoras. Y eso hace más imprevisible que de costumbre hacer pronósticos.

Halep, además, dejó claro que su prioridad del año era Roland Garros, y por eso se saltó el Abierto de Estados Unidos.

El torneo, con solo 1.000 espectadores en sus gradas y disputado en un clima otoñal, en contraste con la primavera de ediciones anteriores, también tendrá un ojo puesto en la veterana Serena Williams.

La tenista, que cumple este sábado 39 años, persigue desde 2017 su vigésimo cuarto Grand Slam, un récord absoluto que se le resiste.

De lograrlo, se colocaría a la altura de la australiana Margaret Court, que da nombre a la central del Abierto de Australia.

LOS 24 DE SERENA

Roland Garros no ha sido nunca su torneo favorito, pero lo ha ganado en tres ocasiones, la última en 2015. Ahora busca un cuarto que le igualaría con la belga Justine Henin, después de que en 2019, físicamente mermada, no pudiera superar la tercera ronda.

Desde su victoria en el Abierto de Australia de 2017, no ha vuelto a triunfar en un Grand Slam, pese a que la pasada temporada llegó a la final de dos, Wimbledon y el Abierto de Estados Unidos.

Luego llegó su paréntesis por maternidad, del que regresó en marzo de 2018, sin que desde entonces haya podido sumar el título grande que tanto ansía.

En el pasado Abierto de Estados Unidos, Williams cayó en semifinales frente a la bielorrusa Victoria Azarenka, que regresa al terreno del éxito y que se presenta en París como otra de las candidatas al título final.

A sus 31 años, la jugadora que ya cuenta con dos grandes en su palmarés, tampoco ha conseguido en París sus mejores resultados, puesto que nunca ha superado los cuartos de final.

Nueva oportunidad también para la checa Karolina Pliskova, que parte como segunda cabeza de serie en el torneo y que pretende, al fin, hacer algo importante en un Grand Slam.

Lo mismo que la ucraniana Elina Svitolina, que afronta el torneo con el cartel de tercera favorita y que nunca ha superado las semifinales de un Grand Slam.

LA ESPERANZA MUGURUZA

También está ahí la española Garbiñe Muguruza como undécima cabeza de serie.

La ganadora de 2016 se crece en los grandes como demostró a principios de temporada, cuando alcanzó la final del Abierto de Australia.

Tras el parón por la pandemia, su retorno a las pistas también fue brillante tras un irregular Abierto de Estados Unidos en el que cayó en segunda ronda

En Roma, ya sobre tierra batida, la española nacida en Caracas alcanzó la semifinal, donde puso contra las cuerdas a la rumana Halep, que acabó ganando el torneo.

Por Luis Miguel Pascual