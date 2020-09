Ecuador.- Moreno veta el proyecto de ley que despenalizaba el aborto de emergencia en Ecuador por "imprecisiones"

12/02/2020 Lenín Moreno durante una visita a la Casa Blanca POLITICA SUDAMÉRICA ECUADOR INTERNACIONAL JIM LOSCALZO / ZUMA PRESS / CONTACTOPHOTO



La propuesta no refleja "las nuevas realidades" de la pandemia



MADRID, 26 (EUROPA PRESS)



El presidente de Ecuador, Lenín Moreno, ha vetado este viernes el Código Orgánico de Salud (COS), que despenalizaba el aborto bajo circunstancias especiales, por "consideraciones técnicas", ya que contiene "imprecisiones y definiciones erróneas", acción que obliga al Parlamento a esperar un año para poder volver a tramitarlo.



El proyecto, que se presentó ante el poder legislativo por primera vez en 2012, contaba actualmente con 405 artículos, entre los que se incluía la legalización de la gestación subrogada, así como la interrupción del embarazo en caso de violación o riesgo para la salud de la mujer o el feto.



En un comunicado, el presidente ha explicado que la propuesta de ley incluía "una estructura institucional del sistema nacional de salud poco clara en cuanto a competencias y responsabilidades", además de carecer de "una verdadera actualización en cuanto a su enfoque y contenidos".



En la situación de crisis provocada por la pandemia, la norma debería responder "satisfactoriamente" a las nuevas realidades, y la propuesta actual "no garantiza el derecho a la salud y bienestar de los ecuatorianos".



Ha señalado "una imposibilidad estructural, financiera y administrativa" para implementar de manera "eficiente y eficaz" la ley.



POLÉMICA APROBACIÓN EN EL PARLAMENTO



El pasado 25 de agosto, el Parlamento aprobó esta norma legal que aglutina reformas del sistema sanitario con cuatro temas que generaron debate en la sociedad ecuatoriana, según informa 'El Comercio', las emergencias obstétricas, la entrega de métodos anticonceptivos y la planificación familiar, el uso medicinal del cannabis y la maternidad subrogada.



Tras esta aprobación, la Iglesia y grupos provida pidieron al presidente el veto de esta ley. Sin embargo, preguntada por la posible influencia de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana en el rechazo, la secretaria jurídica de la Presidencia, Johana Pesántez, ha asegurado en una rueda de prensa que Ecuador es un estado laico y que ha sido "un tema técnico y profesional", no religioso.



El ministro de Salud, Juan Carlos Zevallos, ha informado de que una de las principales objeciones a la ley es que no incluía ningún artículo para enfrentar una pandemia, según ha informado el medio anteriormente citado.



En un mensaje en Twitter, Moreno ha considerado la salud "un tema integral" y ha incidido en que el texto que ha vetado "no responde a las necesidades actuales de la población", por lo que ha invitado a trabajar en "un nuevo proyecto que recoja las demandas de salud de los y las ecuatorianos y ecuatorianas".



Por otra parte, el presidente del Parlamento ecuatoriano, César Litardo, ha expresado "sorpresa" a través de Twitter ante el anuncio de Moreno de vetar esta ley, ya que, según él "garantiza la atención urgente y prioritaria la salud". También ha incidido en que no podrán volver a abordar la propuesta hasta dentro de un año.