Djokovic no teme dar positivo al coronavirus en Roland Garros

"No estoy preocupado sobre la presencia o no del virus en mí", afirmó este sábado en París el número uno mundial, Novak Djokovic, portador del covid-19 en junio y que se arriesgaría a una descalificación en Roland Garros, que comienza el domingo, en caso de dar de nuevo positivo en un test.

"No pienso en eso en este momento. He dado negativo en numerosas ocasiones desde que di positivo", declaró el serbio.

El viernes, el español Fernando Verdasco, descalificado por el resultado de su test del covid-19 a su llegada a París, se enfadó con los organizadores de Roland Garros, asegurando que ya había dado positivo en un test el pasado 1 de agosto, siendo asintomático, y que desde entonces había dado negativo en varias ocasiones.

El jugador madrileño se indignó con que no le dejaran repetir el test y afirmó que se lo hizo de nuevo por su cuenta en dos centros distintos al día siguiente y que los resultados eran negativos, pero no podrá estar en la tierra batida de la capital francesa.

Djokovic es uno de los deportistas de primer nivel que se han visto infectados por el covid-19.

Su caso fue especialmente sonado, ya que se dio en el marco del Adria Tour, un torneo caritativo al que él mismo dio impulso en los Balcanes y que provocó un brote de infecciones. Los también tenistas Grigor Dimitrov, Borna Coric y Viktor Troicki se encontraron también entre los infectados en aquella ocasión.

"Creo que la comunidad internacional no sabe si el virus puede volver o no una vez que ya lo has tenido. Algunos países dicen que sí y otros que no. Hay una gran confusión médica sobre lo que se aconseja", relativizó Djokovic.

- Protocolo estricto -

En Roland Garros, los organizadores han preparado un protocolo drástico para garantizar la seguridad sanitaria: test a la llegada, luego 48 horas después y después cada cinco días.

En caso de resultado positivo, la misma muestra se somete a un nuevo análisis y el jugador es excluido del torneo si se confirma. La controversia estaría entonces en la posibilidad de "falsos positivos", con tenistas que podrían haber desarrollado anticuerpos de una anterior infección.

"Sí, me han hecho el test" en París, indicó 'Nole'. "Me hicieron varios test en Roma y otro antes de venir a París, para tener el derecho a entrar en Francia. Me he hecho un test una vez aquí desde que he llegado. He estado en aislamiento hasta que llegó el resultado y que me autorizaron entrenar, como todos. Voy a seguir las mismas instrucciones que todo el mundo", declaró Djokovic.

Djokovic busca en este Roland Garros un 18º título del Grand Slam.

Dejó pasar una buena ocasión para lograrlo en el reciente Abierto de Estados Unidos, donde fue descalificado tras haber enviado involuntariamente la bola contra una jueza de línea.

"Voy a tener mucha atención al golpear la bola sobre la pista. Eso lo tengo en la cabeza después de lo que pasó en Nueva York, creo que me va a perseguir durante bastante tiempo. Voy a asegurarme de que no repito el mismo error", afirmó al ser preguntado sobre su control de los nervios.

"Gané el torneo de Roma una semana después de lo que pasó en Nueva York", subrayó el serbio para dejar claro que la vida continúa y que su punto de mira está puesto ahora en la Copa de los Mosqueteros.

