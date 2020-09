Cuba suma 62 nuevos casos de COVID-19 y llega a las 120 muertes por el virus

Después de declarar controlada la enfermedad en junio pasado y celebrar dos días sin contagios locales a fines de julio, Cuba sufre una segunda ola de la enfermedad, que ya superó el primero pico de abril, cuando se detectaron 1.324 positivos. EFE/Yander Zamora/Archivo

La Habana, 26 sep (EFE).- Cuba sumó este sábado 62 casos de COVID-19 y llegó a las 120 muertes por el virus, con dos nuevos fallecimientos la víspera, informó el Ministerio de Salud Pública (Minsap) de la isla, que acumula 5.412 positivos mientras trata de controlar una segunda ola de la enfermedad.

La cifra de confirmados de este sábado es la segunda mayor de la semana (50, 81, 48 y 40 en los días anteriores) y mantiene la tendencia oscilante al alza registrada desde fines de julio pasado, cuando comenzaron los rebrotes.

Los dos fallecidos, una cubana de 53 años y un cubano de 75 años, residían en Ciego de Ávila (centro) y La Habana, las dos provincias con la peor situación sanitaria del país.

También pertenecen a esos territorios los tres pacientes críticos y los cinco graves atendidos en hospitales cubanos, donde permanecen ingresados 558 casos activos de COVID-19, precisó el director de Epidemiología del Minsap, Francisco Durán, en su comparecencia televisiva diaria.

De los contagios de este sábado -58 locales y cuatro obreros indios residentes temporales-, 27 viven en la capital, donde se han detectado 402 de los 807 enfermos diagnosticados en estas dos semanas.

La central Ciego de Ávila (249 enfermos en quince días), que desplazó a La Habana como el territorio con más incidencia del virus por habitantes, reportó 22, mientras que el resto corresponden a la vecina Sancti Spiritus (6), Mayabeque (6) y Matanzas (1), estas últimas en el oeste.

Entre los 62 nuevos pacientes, 53 fueron contactos de otros confirmados y en nueve no se precisa la fuente de infección.

La isla ya ha completado 584.894 muestras PCR desde el inicio de la epidemia -7.744 la víspera-, complementadas por miles de kits rápidos.

Con las 74 altas médicas de este sábado, el total de recuperados se eleva a 4.732, un 87,4 % del acumulado de positivos, según el Minsap.

SIETE PROVINCIAS SIN CASOS

Después de declarar controlada la enfermedad en junio pasado y celebrar dos días sin contagios locales a fines de julio, Cuba sufre una segunda ola de la enfermedad, que ya superó el primero pico de abril, cuando se detectaron 1.324 positivos.

Septiembre ya acumula 1.347 y según el doctor Durán, podría superar a agosto (1.432 contagios), hasta ahora el peor mes desde el inicio de la epidemia en la isla en marzo último.

Durante esta segunda oleada, la gran mayoría de los enfermos se concentró primero en La Habana, que tuvo que cancelar la desescalada después de un mes varada en la primera fase de reapertura.

La capital se mantiene este sábado en fase 0 con fuertes restricciones, entre ellas un toque de queda nocturno y la prohibición de entrada y salida de la ciudad, vigentes hasta el próximo día 30.

Aunque las autoridades cubanas trataron de contener la expansión del virus de la zona occidental al resto del país limitando el tránsito entre regiones, los rebrotes se extendieron hasta el centro, sobre todo en Ciego de Ávila.

La provincia pasó la tercera y última fase de reapertura a la primera en poco más de una semana, y su ciudad cabecera a fase 0, la única del país en esa etapa junto a La Habana.

Mientras, siete de las quince provincias cubanas y la Isla de la Juventud (sur) no reportan casos desde hace más de dos semanas, informó el doctor Durán, quien se mostró esperanzado por el resultado, que demuestra que se "puede controlar la situación".

A pesar de la tendencia al alza en los contagios y de que varias regiones y comunidades están bajo cuarentena, Cuba no renuncia a la "nueva normalidad".

La mayoría de los territorios cubanos están en la tercera y última etapa de desescalada y el curso escolar, reiniciado el 1 de septiembre después de casi seis meses, sigue funcionando en esas áreas. Por contra, en La Habana y Ciego de Ávila las aulas están cerradas hasta nuevo aviso.

También sigue en marcha la Serie Nacional de Béisbol, iniciada este mes bajo estrictos protocolos sanitarios.

Las fronteras permanecen cerradas desde abril pasado, sin fecha previsible de apertura, a excepción de los cayos al norte y sur del territorio cubano, que sí pueden recibir turistas extranjeros, quienes no tienen permitido acceder a la isla grande.