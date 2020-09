Coronavirus.- Johnson insta a la unidad a una comunidad internacional "desgastada" tras la lucha contra la pandemia

MADRID, 27 (EUROPA PRESS)



El primer ministro de Reino Unido, Boris Johnson, ha instado este sábado a la unidad a la comunidad internacional, "desgastada en su lucha contra la pandemia, para hacer frente al coronavirus y ha anunciado que ofrecerá 500 millones de libras (más de 540 millones de euros) para un fondo global de cara a conseguir la vacuna contra la enfermedad.



El presidente británico ha comparecido ante la Asamblea General de Naciones Unidas, donde ha destacado que la rápida propagación del virus y las presiones generadas para responder ante la pandemia han ocasionado que "cada gobierno, democrático o no, haya decidido de forma totalmente comprensible poner en primer lugar los intereses de sus ciudadanos".



"Hemos visto como han surgido fronteras entre amigos y aliados, a veces sin consulta previa", ha afirmado el presidente.



"Sabemos que no podemos continuar por este camino. A menos que nos unamos, luchemos y apaguemos el fuego de nuestro enemigo común, sabemos que todos perderemos", ha sostenido, a la vez que ha incidido en que no se deben volver a lanzar "193 campañas diferentes" para luchar contra la enfermedad.



Por otro lado, Johnson ha anunciado un plan para prevenir futuras pandemias que pretende crear centros para identificar virus y otros patógenos que puedan pasar de animales a humanos, tal y como parte de la comunidad científica considera que se originó la transmisión del coronavirus.



"Ahora es el momento de mirar hacia delante y evitar que vuelva a suceder una pandemia", ha defendido Johnson.