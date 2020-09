Coronavirus.- EEUU supera los siete millones de casos y Fauci muestra preocupación por el otoño

MADRID, 26 (EUROPA PRESS)



El principal responsable científico en la lucha contra el coronavirus en Estados Unidos, Anthony Fauci, se ha mostrado preocupado por las cifras de COVID-19 del país de cara a la llegada del otoño y el invierno, ya que este jueves la nación ha superado los siete millones de personas contagiadas.



De acuerdo con los datos recolectados por la Universidad Johns Hopkins, Estados Unidos, el país con más casos de coronavirus del mundo, ha alcanzado este viernes los 7.032.524 casos y las 203.657 muertes. Los estados de California, con 803.602 positivos; Texas, 751.068; y Florida, 695.887, se sitúan a la cabeza en número de contagios.



"No es deseable entrar en otoño e invierno con una circulación comunitaria a este nivel, porque si lo hacemos tenemos una difícil situación que va a ser muy desafiante", ha afirmado el epidemiólogo en un evento, según ha informado la cadena de televisión CNN.



Además, el asesor científico ha vuelto a enfriar las expectativas sobre una pronta vuelta a la normalidad gracias a la vacuna, ya que, pese a que podría estar disponible a finales de año, el proceso de vacunar a la población lleva mucho tiempo y entran en juego otras variables.



"En nuestra sociedad, es probable que haya gente que no quiera ponerse la vacuna inmediatamente y quiera ver que pasa con los primeros 10, 20, 30, 40 o 50 millones de personas" ha señalado.



Fauci ha explicado que, en caso de que los procesos de aprobación de vacunas se desarrollen como se espera, Estados Unidos podría contar con unas 700 millones de dosis para abril de 2021.



Asimismo, el epidemiólogo ha mostrado su confianza en la seguridad de los procesos de la Administración de Alimentos y Medicamentos estadounidense (FDA, por sus siglas en inglés) para verificar que la vacuna es segura.



Un apoyo que llega en medio de la polémica desatada por el gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, que ha asegurado que el Departamento de Sanidad del Estado que dirige realizará sus propias pruebas a las vacunas antes de autorizarlas, ya que el proceso se ha "politizado demasiado" como para "confiar" en la FDA.



"El gobernador Andrew Cuomo de Nueva York quiere poner a Nueva York al final de la lista de vacunas porque no confía en la FDA o el Gobierno federal, a pesar de que las vacunas están siendo desarrolladas por los mejores laboratorios del mundo", ha respondido el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, este viernes en su Twitter.