Confusión y casi 2.800 casos nuevos de COVID-19 tras la orden de reapertura en Florida

El estado de Florida ha acumulado desde el 1 de marzo 698.682 casos y 14.190 muertes por COVID-19, según las últimas cifras oficiales. EFE/Cristóbal Herrera/Archivo

Miami, 26 sep (EFE).- Otros 2.795 casos y 107 muertes acrecentaron este sábado la cuenta de la COVID-19 en una Florida ya en la Fase 3 de la reapertura económica por una decisión del gobernador Ron DeSantis que ha sido calificada de "política".

El estado ha acumulado desde el 1 de marzo 698.682 casos y 14.190 muertes por COVID-19, según las últimas cifras oficiales.

El número de nuevos contagios diarios no baja del rango entre 2.000 y 3.000 desde hace días, pero DeSantis anunció este viernes que todo el estado pasa a la Fase 3 con efecto inmediato y que el decreto en que se sustenta esa orden se impone a otras medidas locales o regionales.

La orden establece que todos los restaurantes pueden trabajar al menos al 50 % de su capacidad aunque las normas locales digan lo contrario y retira las medidas dirigidas a asegurar que se usen mascarillas.

"Esto parece una decisión política, no inspirada en el instinto de proteger a nuestros residentes y nuestra economía. Impedirnos el hacer cumplir con la obligatoriedad del uso de mascarillas no tiene sentido y solo hará que más gente se enferme y nuestra reapertura segura se vea obstaculizada", escribió en Twitter Dan Gelber, alcalde de Miami Beach, una de las ciudades del condado Miami-Dade.

Ese condado es el más afectado por la pandemia en Florida y el segundo con mayor número de casos acumulados en todo EE.UU., con 169.144 a día de hoy. Las muertes desde el 1 de marzo suman 3.231.

El alcalde de Miami-Dade, Carlos Giménez, republicano y aliado de DeSantis, señaló que va a asegurar "el cumplimiento de la orden estatal" y a la vez seguirá "actuando en el mejor interés de nuestra comunidad".

Giménez señaló en un comunicado que el decreto 20-244 de DeSantis no impide que "el condado tenga sus propias reglas" y que pueda imponer "pautas y protocolos".

En ese sentido indicó que "todos los restaurantes, sin importar el tamaño de su espacio interior, están autorizados a funcionar al 50 % de su capacidad" y que "el toque de queda sigue vigente de 11 pm a 6 am".

La orden del gobernador establece que la personas deberían seguir manteniendo la distancia social, pasar poco tiempo en lugares donde hay mucha gente y cumpliendo con medidas de higiene, especialmente las personas más vulnerables como los ancianos y los que padezcan enfermedades crónicas.

En las playas de Miami-Beach Efe constató que los trabajadores encargados de velar por el cumplimiento de las medidas preventivas de la COVID-19 seguían controlando el uso de mascarillas.

Uno de ellos dijo a Efe que no han recibido nuevas órdenes en las últimas horas.

Estados Unidos alcanzó este viernes la cifra de 7.027.910 casos confirmados de la COVID-19 y la de 203.571 fallecidos, de acuerdo con el recuento independiente de la Universidad Johns Hopkins.