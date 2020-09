Colores de orgullo y cantos de lucha abundan en marcha de diversidad uruguaya

Un persona posa este viernes durante la marcha de la diversidad, en Montevideo (Uruguay). EFE/Raúl Martínez

Montevideo, 25 sep (EFE).- Los colores del orgullo LGBTI y los cantos de lucha tomaron una de las avenidas centrales de Montevideo este viernes en una nueva marcha por la diversidad uruguaya que apostó al uso de mascarillas pero que no vio reducida su masiva concurrencia por la pandemia.

Una bandera arcoíris gigante y tres vehículos con DJs y música bailable acompañaron el recorrido por la Avenida del Libertador en que miles de personas, bajo la consigna "Orgullo es luchar", hicieron oír sus reclamos contra la discriminación y en defensa de los derechos conquistados por la comunidad LGBTI en Uruguay.

Los cantos "el Estado opresor es un macho violador" y el coreo de canciones como "Todos me miran", de Gloria Trevi, se escucharon salir de detrás de las mascarillas que buena parte de los participantes llevaba de acuerdo a la convocatoria de la Coordinadora de la Marcha por la Diversidad de Uruguay, que nuclea a 19 colectivos sociales del país.

El baile de las drag queens y el ondeo de banderas, paraguas y pañuelos de colores fueron algunas de las postales que dejó la marcha, junto con la lectura en pancartas de frases como "Peor que el COVID es la homofobia", "No importa lo que seas mientras ames con el corazón" y "El placer sexual es revolución".

Pese a la reducida incidencia de la pandemia en Uruguay, que desde la declaración de emergencia sanitaria el 13 de marzo hasta este viernes suma 1.967 casos (210 activos) y 47 fallecidos, respetar las medidas preventivas fue uno de los motivos que llevó a los organizadores a convocar una marcha tanto presencial como virtual.

Según aseguró a Efe la vocera de la Coordinadora, Nahia Mauri, se buscó que no hubiera espectáculos para no generar aglomeraciones y solo al final del recorrido se llevó a cabo una lectura de las reivindicaciones.

Asimismo, la marcha, que tuvo como actividad previa una feria artesanal en la Plaza Cagancha de Montevideo, cambió su recorrido habitual por la avenida 18 de julio a la del Libertador para contar con una calle más ancha y permitir mayor distancia entre los presentes, si bien la cantidad de gente cubrió casi totalmente la avenida.

En cuanto a la plataforma reivindicativa de la marcha, los colectivos recalcaron su firme su rechazo a la Ley de Urgente Consideración aprobada por el Parlamento en julio pasado por considerarla "muy regresiva".

La Coordinadora considera que el proyecto estrella del Ejecutivo de Luis Lacalle Pou, que abarca 476 artículos referentes a áreas como seguridad, educación y economía, habilita un clima de abusos policiales y "violencia institucional" que afecta primero a los más vulnerables y no atiende la crisis social posterior a la pandemia.

Por otro lado, los colectivos denuncian un déficit en la implementación de la Ley Integral para Personas Tras aprobada en octubre de 2018 por el último gobierno de la coalición de izquierda Frente Amplio (2015-2020) ya que, según la portavoz, aún no se han puesto en práctica muchas medidas previstas en la normativa.