Colombia.- Tres muertos en enfrentamientos entre grupos armados en una zona indígena de Colombia

Al menos tres personas han muerto en enfrentamientos entre grupos armados en el resguardo Inda Sabaleta del pueblo indígena Awá en una zona rural del municipio de Tumaco, en el estado colombiano de Nariño.



Un líder de la Unidad Indígena del Pueblo Awá, Rider Pai, ha dado cuenta de los fallecimientos, pero no ha podido concretar más las circunstancias. "Yo tengo una información, pero no está aún clara", ha relatado, según recoge el diario colombiano 'El Tiempo'.



"Lo que sabemos es que hubo un enfrentamiento pero aún no sé lo que sucedió", ha añadido tras advertir que en la zona afectada la situación de orden público es "complicada".



El pasado 21 de agosto en una zona cercana tres personas fueron asesinadas en una disputa por el territorio entre integrantes de Los Contadores y el Frente Oliver Sinisterra, disidentes de la guerrilla de las FARC.



En el último mes Colombia ha sufrido un repunte de la violencia en las regiones rurales del país, que tradicionalmente han sido escenario de las disputas entre grupos armados ilegales a causa de las rentas de los cultivos ilícitos y las rutas del narcotráfico.