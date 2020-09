Biden asegura que su campaña está "haciéndolo bien con los votantes hispanos"

El exvicepresidente estadounidense y candidato demócrata a la Casa Blanca, Joe Biden, fue registrado este viernes, durante los funerales de Estado rendidos a Ruth Bader Ginsburg, la fallecida jueza del Tribunal Supremo de Estados Unidos, en Washington DC (EE.UU.) EFE/Erin Schaff

Los Ángeles (EE.UU.), 26 sep (EFE).- El candidato presidencial demócrata, Joe Biden, aseguró este sábado que su campaña está “haciéndolo bien con los votante hispanos” y que está invirtiendo recursos para que sus propuestas lleguen a esta comunidad, ya que, según sus palabras “Estados Unidos no puede prosperar si los hispanos no prosperan”.

Biden entregó el balance hoy en una entrevista con la periodista Stephanie Ruhle de la cadena MSNBC, y que hizo parte L’ATTITUDE, una conferencia sobre el futuro de los latinos en Estados Unidos, que este año se realizó de manera virtual a causa del coronavirus desde San Diego, California.

El demócrata, que según la última encuesta realizada por NBC, el diario The Wall Street Journal y Telemundo tiene el 62 % del voto latino a su favor frente al 26 % del presidente Donald Trump, resaltó que el actual mandatario ha tratado a esta comunidad como ciudadanos de segunda clase.

En una lista de ejemplos, Biden recordó las acciones tomadas por Trump en Puerto Rico tras el paso del huracán María, y remarcó la situación de los latinos frente a la pandemia de COVID-19, uno de las comunidades más afectadas por los contagios, y económicamente.

“No está haciendo mucho para ayudarlos (a los hispanos) en absoluto”, recalcó el exvicepresidente sobre el trabajo de Trump.

Biden dijo que la “idea (de Trump) para frenar a los latinos es contraproducente” recalcando que la tasa de desempleo para los hispanos en medio de la pandemia es del 10 %.

“Deberíamos invertir y darles oportunidades y aumentarlas”, insistió.

Dentro de las criticas a las medidas del Gobierno de Trump, Biden enfatizó la falta de ayuda a los pequeñas empresas latinas y la negativa para empujar un nuevo estímulo.

Tanto Biden como Trump están enfocados en atraer el voto latino que les ayudaría a asegurar estados como Florida, donde prácticamente están empatados.

Trump se ha referido a Biden como un "títere del castrochavismo" buscando el apoyo de la comunidad cubana y venzolana, lo que Biden calificó como una técnica de distracción para los floridanos sobre una pandemia fallida.

“Se negó a otorgarle el estatus de protección temporal a los venezolanos. Ha abrazado dictadores de todo el mundo. Es ridículo. (…) Este tipo es más Castro que Churchill”, apuntó.

Aunque el apoyo hacia la candidatura demócrata ha ido creciendo en los últimos días, estrategas políticos como José Dante Parra, quien colaboró en 2012 en la campaña del expresidente Barack Obama, aseguraron a Efe que "para ganar las elecciones Biden necesitaría llevarse 70 % del voto latino”.