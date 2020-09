Andorra pide usar la pandemia para poner fin a una globalización insostenible

En la imagen un registro del Presidente del Gobierno de Andorra, Xavier Espot Zamora. EFE/Fernando Pérez/Archivo

Naciones Unidas, 26 sep (EFE).- El jefe del Gobierno de Andorra, Xavier Espot, reafirmó este sábado ante la ONU el compromiso de su país con el multilateralismo y defendió que la pandemia del coronavirus debe ser una "oportunidad" para acabar con un modelo de globalización "insostenible".

"Nuestro país, fiel a su trayectoria de paz, está al lado, ahora más que nunca, de las Naciones Unidas en la reformulación de un orden multilateral que vele para conseguir los retos pendientes, los cambios posibles, y para concebir esta emergencia sanitaria como una oportunidad para poner fin a un modelo de desarrollo y de globalización insostenible y exhausto", señaló Espot en un mensaje en video.

El jefe del Gobierno andorrano insistió en que es "el momento de hacer prevalecer la solidaridad en todos sus sentidos" y, 75 años después, recuperar "el espíritu por el que nacieron las Naciones Unidas".

"Todos los países estamos sufriendo las consecuencias de esta pandemia, el virus no entiende de fronteras", recalcó, en un discurso en el que aprovechó para reconocer el papel de los profesionales sanitarios.

"No tan solo han puesto de manifiesto su valía profesional, sino también su calidad humana, porque lamentablemente este virus nos ha privado a menudo del contacto, del acompañamiento de los allegados, que son tan necesarios en momentos de dificultad", apuntó.

Sobre la respuesta de su Gobierno a la crisis, Espot explicó que se ha revisado la hoja de ruta prevista, con un plan de acción que mira al "desarrollo y la preservación de la sostenibilidad a mediano y largo plazo".

Todas las metas, insistió, están en línea con los Objetivos del Desarrollo Sostenible de la ONU y se basan en tres pilares: bienestar y cohesión, economía e innovación, y alianzas para el cambio.

Entre las prioridades, Espot destacó algunas como el cambio climático y subrayó que su país no va a dejar la lucha contra el calentamiento global en un segundo plano.