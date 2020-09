AMP.- Francia.- El detenido por el ataque junto a la sede de 'Charlie Hebdo' confiesa los hechos

MADRID, 26 (EUROPA PRESS)



El principal sospechoso por el ataque perpetrado el viernes junto a la antigua sede de 'Charlie Hebdo' ha asumido la autoría de los hechos en los interrogatorios de las fuerzas de seguridad, al tiempo que habría reconocido que no fue una agresión arbitraria sino que tenía fines políticos.



El detenido, cuya identidad no ha trascendido, ha admitido que el ataque iba dirigido contra el semanario satírico, que ya fue objeto en enero de 2015 de un atentado con doce fallecidos, según Franceinfo. En esta ocasión dos personas resultaron heridas por arma blanca, ambas trabajadoras de la agencia Premiere Lignes.



Fuentes citadas por la cadena BFMTV también han apuntado que el sospechoso atribuye a su acto una "dimensión política" y tenía a la revista en su punto de mira por la publicación de las caricaturas del profeta Mahoma, que 'Charlie Hebdo' llevó a su portada coincidiendo con el inicio del juicio por la masacre de 2015. La Fiscalía antiterrorista ya ha asumido las investigaciones.



La investigación, entretanto, avanza con el registro de dos albergues donde vivía o había vivido el presunto autor del ataque. Tras estas operaciones, la Policía ha elevado a siete el número provisional de personas detenidas, si bien no ha trascendido cuál sería su relación con el sospechoso.



Uno de los dos hombres que fueron detenidos poco después del ataque, un argelino de 33 años, ha quedado en libertad después de que las autoridades hayan verificado que solo fue testigo de los hechos y que incluso se enfrentó al presunto responsable.



Este segundo arrestado siguió al principal sospechoso hasta el metro, según fuentes de la investigación citadas por Franceinfo. El sospechoso se percató de su presencia y le amenazó, por lo que el testigo se dio a la fuga, lo que explicaría una aparente discusión entre ambos captada por las cámaras de seguridad.