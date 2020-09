Afganistán.- EEUU advierte de que los talibán no aceptarán un alto el fuego hasta que haya un acuerdo político

KABUL, 26 (DPA/EP)



El enviado especial de Estados Unidos para Afganistán, Zalmay Khalilzad, ha advertido de que los talibán no accederán a un alto el fuego permanente e integral hasta que se haya logrado un acuerdo político en las negociaciones con el Gobierno afgano.



"Creo que pueden reducir la violencia. Han dicho que lo estudiarán, dependiendo de cuál sea la propuesta. El Gobierno lo apoya también", ha afirmado Khalilzad en declaraciones a la televisión pública estadounidense PBS.



En cuanto a la relación de los talibán con Al Qaeda y el hecho de que no hayan aún roto relaciones públicamente con el grupo terrorista conforme al acuerdo firmado con Estados Unidos el 29 de febrero, Khalilzad ha indicado que Washington evaluará la situación en los próximos meses, tras reducir el despliegue militar de los 8.500 soldados actuales a 4.000 o 5.000 como recoge el acuerdo.



Mientras, continúan los ataques talibán contra las fuerzas de seguridad. El pasado miércoles murieron 28 miembros de las fuerzas de seguridad en la provincia de Uruzgán, en el sur del país, ejecutados después de haber entregado sus armas a los insurgentes. Este sábado los talibán han reivindicado ataques con varios militares muertos en las provincias de Bamiyán (centro) y Badajshán (noreste).



Las negociaciones entre talibán y el Gobierno comenzaron hace ya dos semanas en Doha, pero no han logrado aún cerrar un método marco para las conversaciones.