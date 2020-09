ACTUALIZA 1-Puebla rescata agónico empate con gol de uruguayo Tabó en México

(Actualiza con cita y partido)

CIUDAD DE MÉXICO, 25 sep (Reuters) - Puebla rescató el viernes un agónico empate como local ante Querétaro por 3-3 gracias a un gol del uruguayo Christian Tabó en el último minuto de un vibrante juego de volteretas correspondiente a la duodécima jornada del torneo Guard1anes del fútbol mexicano.

El paraguayo Osvaldo Martínez y el colombiano Brayan Angulo completaron la cuenta para Puebla. En tanto, Ángel Sepúlveda, el uruguayo Sebastián Sosa y Omar Islas anotaron para los "Gallos Blancos" de Querétaro.

"Fue lo mejor el empate, aunque no me deja contento. No podemos ser tan buenos ofensivamente y que también nos metan tres goles, tenemos que mejorar nuestro sector defensivo porque necesitamos dejar nuestra portería en cero y eso es responsabilidad mía", dijo el peruano Juan Reynoso, director técnico de Puebla.

Martínez adelantó a Puebla a los 26 minutos cuando metió el balón por el ángulo derecho tras controlar dentro del área un pase de Salvador Reyes.

Querétaro empató dos minutos después por conducto de Sepúlveda, quien elevó el balón cuando vio adelantado al portero uruguayo Nicolás Vikonis.

El equipo visitante dio la vuelta al marcador al final del primer tiempo cuando Sosa remató dentro del área un centro enviado desde el sector izquierdo.

Querétaro metió el tercer gol a los 46 minutos con un potente zurdazo de Islas dentro del área tras recibir pase de Sepúlveda.

Puebla reaccionó y descontó a los 68 minutos cuando Angulo definió con un potente y colocado disparo dentro del área tras realizar jugada de pared con el colombiano Omar Fernández.

El equipo local empató a los 91 minutos con un potente disparo de Tabó desde fuera del área metiendo el balón pegado al poste izquierdo.

"La identidad del equipo siempre ha sido el no bajar los brazos porque no jugamos tan mal, generamos muchas opciones arriba, pero defensivamente cometemos errores puntuales, así nos hicieron los tres goles", apuntó Reynoso.

En el otro partido del viernes, Atlas ganó 1-0 en su visita a Bravos de Ciudad Juárez con gol del argentino Mauro Fernández en su propia portería.

El sábado, Guadalajara enfrentará a Mazatlán, Pumas UNAM jugará ante Necaxa y Monterrey recibirá a Tigres UANL.

La jornada se completará el domingo con los partidos Atlético San Luis-León y Cruz Azul-América.

El encuentro entre Santos Laguna y Tijuana, que también se jugaría el domingo, fue reprogramado para el 11 de octubre debido a que los "Xoloitzcuintles" de Tijuana reportaron 30 casos positivos de COVID-19.

En el inicio de la jornada, Pachuca y Toluca empataron el jueves 0-0. (Reporte de Carlos Calvo Pacheco)