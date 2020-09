1-1. El Huesca merece más en Mestalla ante un Valencia mediocre

El defensa griego del Huesca Dimitrios Siovas (2i) celebra con sus compañeros, su gol ante el Valencia, durante el partido de la tercera jornada de Liga que disputaron en el estadio Mestalla de Valencia. EFE/ Juan Carlos Cardenas

València, 26 sep (EFE).- El Huesca sumó un punto tras empatar a un gol en su visita a Mestalla pero mereció más ante un Valencia ramplón y mediocre, que ofreció una preocupante imagen ante un rival que jugó mejor, dominó más y fue superior a los jugadores de Javi Gracia.

Los gritos en el desierto del técnico valencianista pidiendo refuerzos al club quedaron demostrados en este encuentro que están más que justificados, ya que el Valencia pareció más el equipo recién ascendido que el Huesca, que tal y como demostró en la primera jornada en Villarreal, ofreció una vistosa propuesta futbolística ante un rival teóricamente superior.

El conjunto oscense firmó unos primeros 25 minutos en los que dominó por completo a un Valencia anodino, y tuvo su mejor opción en un remate de cabeza del japonés Okazaki, que salió fuera por poco. Ese fue el principal debe del Huesca que lo hizo todo bien menos en los metros finales, donde le faltó más mordiente

El Valencia, que desde la marcha de Parejo no tiene a nadie al mando en la sala de máquina de creación de juego, estuvo a merced del Huesca y ni siquiera encontró un mísero contragolpe con el que asustar a su rival.

Sin embargo, la fortuna se alió con los de Javi Gracia en el tramo final, cuando una falta lateral botada por Wass acabó en las redes, después de que no llegara a tocar el balón ni defensas ni atacantes.

En la reanudación, el Valencia mejoró el trabajo defensivo en la medular de la mano de un Racic que envió un mensaje al club de que quizás hace más falta la contratación de un centrocampista creador que de uno defensivo como Capoue.

Los locales parecían tener controlado el partido, pero al cuarto de hora el Huesca dispuso de tres ocasiones consecutivas en las que obligó a lucirse a un Jaume hasta entonces inédito, pero en la tercera el cabezazo de Siovas cogió parábola y superó al meta valencianista para poner el empate en el marcador.

El tanto recibido, así como la inmediata entrada al campo de Gameiro y Yunus Musah, espoleó al Valencia durante unos minutos, aunque el Huesca retomó el aire al partido y una volea de Okazaki al larguero metió de nuevo el miedo en el cuerpo de los locales.

En los minutos finales el partido estuvo muy abierto, con llegadas a una y otra área, pero la suerte ya estaba echada.

Ficha Técnica:

1 - Valencia: Jaume, Wass, Diakhaby, Guillamón, Gayà; Jason (Yunus, m.64), Racic (Esquerdo, m.93), Kondogbia, Guedes (Kang In, m.85); Manu Vallejo (Gameiro, m.64) y Maxi Gómez.

1 - Huesca: Andrés, Pedro López (Ontiveros, m.80), Pulido, Siovas, Javi Galán; Juan Carlos (Borja García, m.62), Mosquera, Seoane; Rafa Mir (Escrich, m.90), Okazaki (Luisinho, m.80) y Ferreiro (Joaquín, m.90).

Goles: 1-0, m.38. Wass. 1-1, m.63: Siovas.

Árbitro: Munuera Montero (C. Andaluz). Amonestó por el Huesca a Javi Galan.

Incidencias: partido correspondiente a la tercera jornada de LaLiga Santander disputado en Mestalla a puerta cerrada.

Sergio Morro