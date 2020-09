0-3. La Real suma su primer triunfo y amarga el debut del Elche

Los jugadores de la Real Sociedad celebran el tercer gol ante el Elche, durante el partido de Liga en Primera División disputado en el estadio Martínez Valero. EFE/Ramón

Elche (Alicante), 26 sep (EFE).- La Real Sociedad sumó su primer triunfo en la Liga (0-3) en su visita al Martínez Valero ante un Elche en plena fase de construcción que no pudo puntuar en su estreno en Primera División, categoría a la que regresa un lustro después.

El conjunto donostiarra dominó por completo el partido, aunque no pudo decantarlo a su favor hasta la segunda parte gracias a los goles de Portu, Januzaj, de penalti, y Roberto López. El Elche, pese a sus limitaciones ofensivas, tuvo su opción de engancharse al partido en dos momentos claves, pero se encontró con un Remiro muy inspirado.

La Real Sociedad se adueñó del balón desde el primer minuto ante un Elche replegado y que apostó por una línea de cinco en defensa. El conjunto de Alguacil pareció tener prisa por decantar el partido y en apenas seis minutos generó dos claras ocasiones, pero la defensa ilicitana impidió en última instancia el remate de Isak.

El Elche, con muchos problemas para sacar el balón y aún sin el técnico argentino Jorge Almirón en el banquillo por no tener diligenciada su ficha federativa, apeló al rigor defensivo para sobrevivir en un encuentro en el que la Real se sentía cómoda, aunque su juego de toque moría casi siempre en los alrededores del área de Badía.

El conjunto local apenas pudo estirarse, aunque en la única ocasión en la que pudo hacerlo estuvo a punto de marcar por medio de Josan, quien remató a bocajarro un centro de Fidel, obligando a Remiro a despejar con los pies sobre la misma raya de gol.

Poco a poco el Elche logró ajustar mejor su defensa para cerrar las vías de pase a David Silva y la Real se fue enredando en la maraña defensiva de su rival. Pero el conjunto donostiarra siguió llamando a la puerta del gol de nuevo por medio de Isak, que remató de espuela al larguero tras un pase de Portu.

Todo se le complicó al Elche un poco más tras la lesión de Cifu, único lateral derecho de la plantilla, que precipitó la entrada del veterano Nino al campo. Josan, un extremo, ocupó la posición de carrilero, pero la Real no supo aprovechar la situación en lo que restó del primer acto.

El cuadro vasco recuperó la velocidad en el juego y la ambición tras el paso por los vestuarios. El equipo vasco volvió a someter al Elche, obligando a Badía a intervenir tras un remate de cabeza de Le Normand.

El pleno acoso, un pase de fantasía de Silva acabó en la cabeza de Merino, quien obligó a Badía a realizar una gran parada. Sin apenas tiempo para superar el susto, el Elche se vio sorprendido por un pase al espacio de Merino que Portu aprovechó para marcar con un disparo cruzado.

El Elche acusó el impacto y estuvo a merced de la Real durante varios minutos, pero en una acción aislada Nino ganó un balón a la defensa y cedió a Pere Milla, quien remató a placer en boca de gol, aunque se encontró de nuevo con un extraordinario Remiro.

Fue un espejismo, porque la Real Sociedad volvió a dar un paso adelante tras el triple cambio ordenado por Alguacil, quien renovó por completo su ataque para aumentar la presión sobre la fatigada defensa local.

La Real sentenció definitivamente el partido a los 77 minutos, tras un penalti de Luismi sobre Januzaj que el jugador belga se encargó de transformar. El Elche, pese a los cambios, no tuvo ni fuerzas ni juego para intimidar a una Real que jugó a placer los últimos minutos, redondeando la victoria con un gran gol de Roberto López.

Ficha técnica:

0 - Elche: Edgar Badía; Cifu (Nino, m.31), Gonzalo Verdú, Dani Calvo, Josema; Josan, Raúl Guti (Víctor Rodríguez, m.86), Nuke Mfulu (Luismi Sánchez, m.73), Fidel; Tete Morente y Pere Milla (Lucas Boyé, m.86).

3 - Real Sociedad: Remiro; Gorosabel, Aritz, Le Normand, Ahien; Guevara (Zubimendi, m.78), Merino, Silva (Roberto López, m.78); Portu (Januzaj, m.67), Oyarzabal (Barranetxea, m.67) e Isak (Bautista, m.67).

Goles: 0-1, m.55: Portu. 0-2, m.77: Januzaj, de penalti. 0-3, m.93: Roberto López.

Árbitro: Díaz de Mera (Castellano-manchego). Mostró tarjeta amarilla a Nuke Mfulu, Gonzalo Verdú y Guti, por el Elche, y a David Silva, por la Real Sociedad.

Incidencias: Encuentro correspondiente a la tercera jornada de Liga disputado en el estadio Martínez Valero de Elche a puerta cerrada. En los prolegómenos del partido se guardó un minuto de silencio en memoria de Joaquín Serrano, jefe de los servicios médicos del club ilicitano durante 17 años.

Pablo Verdú