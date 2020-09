Viajes El Corte Inglés garantiza el empleo hasta el mes de febrero de 2022. EFE/Quique García/Archivo

Madrid, 25 sep (EFE).- Viajes El Corte Inglés garantizará el empleo a sus trabajadores hasta febrero de 2022, según ha trasladado a los sindicatos dentro de las negociaciones que mantienen sobre las condiciones de un Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) que estará vigente desde el próximo 1 de octubre hasta el 31 de agosto de 2021.

Según han informado a Efe los sindicatos, Viajes El Corte Inglés han asegurado que se compromete a no promover ningún proceso colectivo de extinción de contratos hasta el 28 de febrero de 2022, a no ser que hubiera alguna causa sobrevenida o imprevisible.

Hace una semana, los sindicatos informaron que "ante la "delicada situación que está atravesando Viajes El Corte Inglés por la caída del turismo" debido a la pandemia, se encontraban estudiando un nuevo ERTE por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción (ETOP), que afectaría a 4.718 trabajadores y que sustituiría al aprobado el pasado mes de abril para 4.500 trabajadores.

Entre las medidas a aplicar se encuentran la suspensión de jornada de hasta un 80 % y reducción de la misma hasta un 70 %.

Según las mismas fuentes, Viajes El Corte Inglés presentará el nuevo ERTE a la autoridad laboral y tras ser autorizado se empezará a aplicar a partir del próximo 1 de octubre.

Con carácter general, han explicado los sindicatos, los días de prestación laboral se realizarán, preferentemente, en jornadas consecutivas, garantizando un mínimo de un 20 % de prestación efectiva de servicios cada mes.

Cuando la medida sea la reducción de jornada se procurará la prestación de trabajo, total o parcialmente, en régimen de teletrabajo, salvo cuando ello no sea posible por necesidades organizativas o para atender requerimientos de cliente.

Asimismo, se atenderán las preferencias de flexibilidad horaria respecto a la hora de comida, siempre que se cubran las necesidades organizativas de cada centro.

Los sindicatos han asegurado que han conseguido que la compañía eliminara el trámite de la solicitud de renovación de la reducción de guarda legal cada dos años.

En este sentido, han señalado que se negociarán individualmente las concreciones horarias de las reducciones de jornada por guarda legal, si los horarios se ven afectados por este acuerdo.

En cuanto a los trabajadores que estuvieran adscritos a las delegaciones cerradas, los sindicatos han recordado que serán asignados a otros centros de trabajo y quienes por razones de distancia no puedan ser destinados a otro centro, prestarán servicios mediante teletrabajo.

La empresa se ha comprometido a estudiar las preferencias de los trabajadores respecto del centro de trabajo de destino y atenderlas si resulta organizativamente posible.

Los sindicatos también han señalado que el horario en las delegaciones de Viajes El Corte Inglés en los centros comerciales será de 10 horas diarias en lugar de 12 y no se abrirán domingos y festivos.

En cuanto a los trabajadores que no hayan disfrutado las vacaciones de 2020, podrán hacerlo hasta el 31 de enero de 2021.

Además, se crea un complemento con una cantidad equivalente a la diferencia entre lo cobrado por plus de transporte y lo que se hubiera cobrado en su totalidad por este concepto.

Los trabajadores también se podrán acoger a excedencia voluntaria con reserva de puesto de trabajo hasta un máximo de 6 meses, prorrogable hasta la finalización del ERTE, aunque se podrá denegar a trabajadores cuyo perfil sea necesario por criterios organizativos.

La excedencia finalizará por el transcurso del tiempo acordado o porque haya una reactivación relevante de la actividad que requiera la reincorporación del trabajador con el 100 % de su jornada.

En ese caso, el trabajador podrá incorporarse, causar baja voluntaria o acogerse a la excedencia voluntaria del convenio colectivo y no podrá prestar servicios por cuenta propia o ajena en otra empresa del ámbito funcional del convenio colectivo del sector de agencias de viajes.