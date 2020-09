Un metacrilato para que vuelva el cante a la "catedral" del flamenco

Artistas actúan en la "catedral" del flamenco, como se conoce a Torres Bermejas, el primer templo del arte jondo que vuelve a reabrir sus puertas desde el inicio de la pandemia, este viernes en Madrid. EFE/A. Márquez

Madrid, 25 sep (EFE).- Pantallas de metracrilato envuelve el tablao de la "catedral" del flamenco, como se conoce a Torres Bermejas: el primer templo del arte jondo que vuelve a reabrir sus puertas desde el inicio de la pandemia.

Por este tablao, entre las yeserías de sus paredes que imitan uno de los palacio de la Alhambra de Granada, han pasado iconos del flamenco como son Camarón y Paco de Lucía, y este 2020, en pleno estado de alarma, celebró su sesentavo aniversario.

El tablao Torres Bermejas de Madrid es el primero de los 21 existentes en la capital y en toda España que abren sus puertas, con "mucha ilusión y todas las medidas de protección", ha asegurado a Efe el responsable del tablao, Federico Escudero Feito.

Lo hace con un tercio de su aforo oficial, es decir podrán asistir un máximo de 50 personas cuando lo habitual antes de la pandemia eran 150, toma de temperatura a la entrada y disposición de geles hidroalcohólicos.

Pero, sin duda, lo más llamativo de las medidas de prevención implantadas son las pantallas de metracrilato que, según el responsable, "da seguridad tanto a los artistas como a los espectadores y no se pierde el duende de la cercanía".

Gracias a todas estas medidas implantadas desde el local, el tablao Torres Bermejas tendrá la posibilidad de abrir todos los viernes y sábados con dos sesiones (a las 19:00 y a las 21:00 horas).

Los primeros artistas en subir a este tablado han sido el cantaor Antonio 'El Pola', el guitarrista José Sison y al Marine Marina Perea y Toñi Espeta, quienes han desbordado la ilusión de volver a subirse a un escenario.

"Mi novio ha venido a visitarme desde Francia y no podíamos perder la oportunidad de disfrutar esta bonita experiencia", ha asegurado Margot, una estudiante de Eramus francesa y una de las asistentes a esta reapertura.

Los tablaos flamencos en España llevan cerrados desde el pasado mes de marzo y solo en Madrid se han anunciado el cierre definitivo de al menos seis de ellos, entre los que se encuentra iconos como el Casa Patas o el Café Chinitas.

Según los propios datos de la Asociación Nacional de Tablaos Flamencos de España, en la ciudad de Madrid existían antes del confinamiento 21 tablaos flamencos que recibieron a más de un millón de personas durante el año 2019.

De los 6,3 millones de espectadores que visitaron un tablao, solo 300.000 eran nacionales. Por ello, desde Torres Bermejas, han hecho un llamamiento a los españoles para que "disfruten de un arte que es propio de nuestra cultura".

Esther e Ignacio han querido aprovechar la reapertura de Torres Bermejas para "apoyar la cultura española", aunque reconocen que no son "asiduos" del flamenco pero "es momento dar un empujón al arte".

El pasado julio, el Ayuntamiento de Madrid aprobó por unanimidad que los tablaos flamencos de la ciudad se convirtieran en bien de interés general porque el espectáculo debe continuar.