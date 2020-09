Un Elche en construcción debuta ante la Real que persigue su primer triunfo

El técnico de la Real Sociedad, Imanol Alguacil (i), y los jugadores donostiarras, Jon Bautista (c) y el belga Adnan Januzaj, durante un partido. EFE/Javier Etxezarreta/Archivo

Elche (Alicante)/San Sebastián, 25 sep (EFE).- El Elche debuta este sábado en la competición de Primera, a la que regresa un lustro después, con un proyecto aún en construcción ante una Real Sociedad que, tras dos empates, busca su primer triunfo en la Liga.

El equipo ilicitano afronta este compromiso muy condicionado, ya que su reciente ascenso, hace apenas un mes, obligó a una profunda remodelación de su plantilla que aún está lejos de completarse, mientras la Real Sociedad quiere engancharse desde el inicio al grupo de cabeza.

La provisionalidad del Elche es de tal magnitud que ni siquiera podrá contar con su nuevo entrenador, Jorge Almirón, en el banquillo, ya que el argentino aún no tiene la licencia para entrenar en Europa, por lo que será su segundo, Jesús Muñoz, el que esté en el banquillo.

Algunos de los fichajes, como el argentino Boyé, apenas lleva una sesión con el grupo, mientras su compatriota Sánchez Miño está descartado también por cuestiones burocráticas. El colombiano Jeison Lucomí y Josemi Sánchez estarán en la convocatoria pese a haber trabajado solo un par de sesiones con el grupo.

Por lo tanto, Almirón se apoyará en este estreno de Liga en el bloque que logró el ascenso, con algún refuerzo en la defensa, como el lateral derecho Cifu, o Raúl Guti y Morente en la medular.Nino y Pere Milla, los héroes del ascenso, serán los referentes ofensivos.

El objetivo del equipo ilicitano, que apela a la ilusión del debutante, es ofrecer una buena imagen y sumar en el estreno liguero, algo que le cuesta históricamente al Elche en sus regresos a Primera.

La Real Sociedad visita el Martínez Valero con el alta de Willian José, ausente ante el Real Madrid por el coronavirus, con el objetivo de lograr su primera victoria el campeonato, tras los dos empates cosechados en las primeras jornadas.

Los vascos ofrecieron una mejor imagen en la igualada ante el conjunto madridista el pasado fin de semana, pero siguen escasos de gol y por eso la presencia de brasileño puede ser determinante en ese aspecto

La Real mantiene las bajas en su centro del campo de Jon Guridi, Igor Zubeldia, Asier Illarramendi y Luca Sangalli y también el defensa Joseba Zaldua sigue lesionado, por lo que Andoni Gorosabel ocupará su lateral, mientras que en la banda izquierda puede haber cambios con la entrada de Nacho Monreal, convocado pero que no jugó ante el Real Madrid.

La mejora defensiva observada contra el conjunto blanco hace presagiar que el centro de la defensa seguirá conformado por Aritz y Le Normand, ya que los vascos tampoco tienen muchos efectivos en el eje de la zaga tras la marcha de Diego Llorente, a la espera de refuerzos en los próximos días.

David Silva ha completado la semana de entrenamientos y avanza en su proceso de puesta en forma, por lo que está incluido en la convocatoria, pero queda la duda de si Imanol Alguacil lo ve preparado para disputar el partido desde el inicio.

El Martínez Valero no ha sido un buen campo para los guipuzcoanos, que desde el año 2010, cuando ascendió a Primera División, ha viajado en tres ocasiones a la ciudad ilicitana con dos derrotas y un empate como balance.

Alineaciones probables:

Elche: Edgar Badía; Cifu, Gonzalo Verdú, Dani Calvo, Josema; Tete Morente, Nuke Mfulu, Raúl Guti, Fidel Chaves; Nino y Pere Milla.

Real Sociedad: Remiro; Gorosabel, Aritz, Le Normand, Monreal, Merino, Guevara, Oyarzabal; Portu, Barrenetxea y Willian José.

Árbitro Díaz de Mera (Comité Castellano-Manchego).

Estadio: Martínez Valero.

Hora: 18:30.