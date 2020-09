Un concurso de 'startups' para convertir San Mamés en eje turístico de Bizkaia

Vista panorámica del nuevo estadio de San Mamés. EFE/Luis Tejido/Archivo

Bilbao, 25 sep (EFE).- Convertir San Mamés en un elemento central en la canalización de nuevas experiencias turísticas para Bizkaia. Ese es el objetivo de la competición de 'startups' a nivel nacional e internacional promovida por el Athletic Club, la Diputación Foral de Bizkaia y la Organización Mundial del Turismo (OMT).

El proyecto, denominado 'Smart Solutions for Smart Destinations Challenge', nace del interés de estas tres instituciones de "fomentar experiencias turísticas que reactiven el sector en el contexto actual" bajo los conceptos de "innovación, tecnología, valores deportivos y turismo", considera el club rojiblanco.

La esencia de este 'challenge' es cómo los estadios urbanos se han convertido en "catalizadores" y "promueven nuevas experiencias turísticas".

"Hay visitantes que vienen a Bilbao, al territorio, porque ya conocen al Athletic, porque quieren conocer San Mamés. Sin embargo, hay otros turistas que vienen a Bilbao no siendo el Athletic su motivo principal y nos visitan porque quieren conocer el Museo Guggenheim, la gastronomía o la cultura vasca", subrayan.

"A este tipo de turistas son a los que el club pretende llegar. Queremos que se adentren y conozcan lo que es el Athletic, el estadio y a fin de cuentas nuestra cultura e historia", destacan desde la entidad bilbaína.

La idea de esta iniciativa parte de la base de que los estadios sean los promotores y catalizadores de "experiencias turísticas singulares" que sean además aplicables a otros entornos.

"Por ejemplo, que el Ajax de Ámsterdam piense que la experiencia realizada en el entorno de Bilbao sea incorporable a su propia realidad y contexto. De ahí el rol que propone la OMT con la impactación y alcance mundial de esta iniciativa", destacan.

La idea central es que San Mamés, una de las sedes de la Eurocopa, "se convierta en un punto estratégico en Bilbao y que provea de experiencias los 365 días del año a la ciudad a través de la competición, el museo, la tienda, el restaurante o la taberna".

"Que no se conceptualice su uso únicamente a los días de partido. Buscamos que toda la actividad del estadio sea fomentada a través de los proyectos e iniciativas que puedan generarse en este reto", añaden desde el Athletic.

La solicitud de aplicaciones de este 'Smart Solutions for Smart Destinations Challenge' estará abierta hasta el 15 de octubre y las empresas ganadoras tendrán la oportunidad de desarrollar un proyecto piloto en colaboración con el Athletic durante seis meses.