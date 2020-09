UE pide a Reino Unido que se comprometa con claves del acuerdo

(Bloomberg) -- La Unión Europea indicó a los negociadores del Reino Unido que durante las reuniones decisivas de la próxima semana deben aceptar algunas de las demandas clave del bloque sobre su futura relación si quieren avanzar con un acuerdo antes de la fecha límite de octubre, según un funcionario familiarizado con las discusiones.

Las partes se reunirán para una ronda final de discusiones formales en Bruselas, donde intentarán establecer una base para trabajar en el texto de un acuerdo. La Unión Europea quiere que el Reino Unido asuma compromisos en áreas clave, como las ayudas estatales, como condición para pasar a una fase más intensa de negociaciones en la que un grupo central tratará de aclarar la redacción de un acuerdo.

Hasta ahora, las discusiones han producido pocos avances en una variedad de temas, incluida la garantía de que las empresas de ambos lados puedan competir en igualdad de condiciones, cómo resolver cualquier disputa de manera vinculante y la cooperación en la aplicación de la ley. De todos modos, el funcionario dijo que el Reino Unido esta semana finalmente había mostrado una apertura para participar y había habido un cambio de tono claro y positivo.

El portavoz de Downing Street, Jamie Davies, señaló que el Reino Unido había visto avances en algunas áreas de las conversaciones. “Todavía queremos y estamos trabajando hacia un Tratado de Libre Comercio, y esperamos las negociaciones de la próxima semana”, dijo el viernes a la prensa.

Es probable que las conversaciones de la próxima semana sean fundamentales. A menos que las partes logren algo de progreso en la resolución de sus diferencias, aumentaría enormemente el riesgo de que Gran Bretaña abandone el mercado único y la unión aduanera de la Unión Europea a fin de año sin un acuerdo comercial. Ese resultado supondría una interrupción y costos adicionales para las empresas y los consumidores, y causaría más daño a una economía que ya se tambalea por el coronavirus.

Como precio para pasar a la siguiente fase, la Unión Europea quiere que el Reino Unido se comprometa con un mecanismo claro y legalmente vinculante para resolver cualquier disputa, particularmente en el delicado tema de las ayudas estatales, dijo el funcionario. Quiere que el Reino Unido se comprometa a seguir rigiéndose de forma vinculante por el Convenio Europeo de Derechos Humanos y que proporcione claridad sobre su futuro régimen de protección de datos antes de entrar en detalles sobre cómo colaborarán los agentes de seguridad y las fuerzas del orden.

La Unión Europea también quiere asegurarse de que la distribución de cuotas no ponga en peligro a las comunidades pesqueras en los Estados miembros, como Irlanda.

Si se cumplen las condiciones, durante la siguiente fase de negociaciones los funcionarios entrarían en discusiones detalladas y en su mayoría secretas, durante semanas, mientras trabajan juntos en un texto común.

Las negociaciones se han complicado por la decisión del primer ministro, Boris Johnson, de proponer una legislación que anula partes del acuerdo de brexit que firmó hace menos de un año, una medida que violaría el derecho internacional.

La Unión Europea ha amenazado con emprender acciones legales si el Proyecto de Ley de Mercado Interior no se retira o cambia antes de fin de mes y el Parlamento Europeo ha dicho que no ratificará ningún acuerdo hasta que el proyecto de ley sea llevado a votación. Dos funcionarios europeos dijeron que es probable que la Unión Europea siga adelante con su amenaza legal la próxima semana.

Fecha límite de la cumbre

Uno de los funcionarios sugirió que el primer paso sería una “carta de notificación formal”, que subrayó que tendría pocas consecuencias inmediatas y que el Reino Unido probablemente ignoraría. El funcionario agregó que la decisión final sobre las acciones legales corresponde a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y podría decidir esperar mientras el proyecto de ley permanece en forma de borrador.

De cualquier manera, las negociaciones sobre la relación futura continuarán mientras el proyecto de ley avanza en el parlamento, dijo el mismo funcionario, y agregó que no hay garantía de que las controvertidas disposiciones sean aprobadas por los miembros del parlamento.

Es probable que las conversaciones lleguen a un punto crítico cuando los líderes de la Unión Europea se reúnan el 15 de octubre, y eso hace que las reuniones de la próxima semana sean cruciales. Si los negociadores no han pasado a la siguiente fase al comienzo de la cumbre, se verá como una señal de que las conversaciones están vacilando. Los 27 líderes del bloque tendrían que decidir entonces cómo quieren proceder a menos que Johnson cambie repentinamente la postura de Gran Bretaña, dijo el funcionario.

En ese escenario, una opción sería cambiar el mandado del negociador jefe, Michel Barnier, y bajar las exigencias del acuerdo, pero esa opción parece improbable ya que las posiciones de los Estados miembros se han endurecido desde la introducción de la Ley de Mercado Interior. Varios Gobiernos expresaron su frustración en una reunión reciente de ministros de la Unión Europea, mientras que la posición de otros, incluida la de Francia, se ha endurecido, dijo el funcionario.

En cualquier caso, es poco probable que el asunto esté resuelto a mediados de octubre, antes de la fecha límite establecida por Johnson.

