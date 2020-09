Trudeau insta en la ONU a actuar sin esperar a las grandes potencias

EFE/EPA/Evan Schneider/ UN Photo

Naciones Unidas, 25 sep (EFE).- El primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, denunció este viernes en Naciones Unidas que con el mundo en crisis y el sistema internacional roto, los países tienen que actuar juntos para abordar los problemas y sin esperar a los pasos que puedan dar las grandes potencias.

"Recordemos que estamos todos juntos en esto. En lugar de cruzar los dedos y esperar a que las grandes potencias lo solucionen, veamos qué podemos hacer para marcar la diferencia juntos", dijo Trudeau, que dibujó un oscuro presente y adelantó un futuro aún peor si la comunidad internacional no toma medidas.

En una intervención grabada, el primer ministro canadiense insistió en que "el mundo está en crisis", pero no solo en los últimos meses, no sólo por la COVID-19, sino por las últimas décadas y por culpa nuestra".

"Necesitamos reconocer dónde estamos. El sistema está roto, el mundo está en crisis y las cosas están a punto de empeorar mucho, a menos que cambiemos", dijo.

Para Trudeau, las instituciones creadas tras las Guerras Mundiales, como Naciones Unidas, el Banco Mundial o el Fondo Monetario Internacional ya no funcionan lo "suficientemente bien" para defender el multilateralismo, los derechos humanos o el libre mercado.

Asimismo, insistió que no se está haciendo lo suficiente para eliminar la "injusticia sistemática", como el racismo contra los pueblos negros o indígenas, la homofobia o el sexismo.

"Estamos en un punto muerto. El enfoque internacional en el que hemos confiado desde la segunda mitad del siglo XX se basó en el entendimiento de que los países trabajarían en conjunto. Y ahora esos mismos países miran hacia adentro y están divididos", declaró el político canadiense, que apuntó que la crisis causada por la COVID-19 ha dejado esto al descubierto.

También llamó también la atención sobre la crisis climática y la "inhabilidad colectiva durante las décadas pasadas de tomar las decisiones duras y los sacrificios necesarios paca combatir el cambio climático y salvar a las generaciones futuras".

"Necesitamos una nueva manera de pensar sobre el clima y sobre la desigualdad en cuestiones de salud, porque la manera en la que estamos haciendo las cosas no está funcionando suficientemente bien", dijo, antes de lamentar que los países que ignoran la legislación internacional, que usan internet para intentar desestabilizar democracias o que violan las libertades fundamentales de los ciudadanos afrontan pocas consecuencias.