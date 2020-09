Triunfo de OSC Lille ante FC Nantes (2-0)

Nantes no logró imponerse a Lille, que ganó 2-0 durante el partido disputado este viernes en el Estadio Pierre Mauroy. OSC Lille quería mejorar sus cifras en el torneo después de empatar 1-1 en el último partido celebrado frente a Olympique de Marsella. Respecto al equipo visitante, FC Nantes no pasó de las tablas con un resultado de 2-2 ante AS Saint Etienne. Tras el resultado obtenido, el equipo local se quedó líder de la Ligue 1, mientras que Nantes ocupó el decimocuarto lugar al concluir el partido.

La primera parte del partido arrancó de forma positiva para OSC Lille, que aprovechó la jugada para atravesar la red de su oponente con un gol en su propio arco de Nicolas Pallois. Tras esto, la primera parte concluyó con un marcador de 1-0.

En la segunda mitad llegó la ocasión para el equipo lillois, que amplió las diferencias con un tanto desde los 11 metros de Burak Yilmaz poco antes del final, concretamente en el 87, terminando de esta manera el enfrentamiento con el marcador de 2-0.

Ambos entrenadores movieron los bancos de suplentes. El entrenador de Lille dio entrada a Jonathan Ikone, Boubakary Soumare, Isaac Lihadji, Xeka y Yusuf Yazici por Jonathan David, Renato Sanches, Luiz Araujo, Benjamin Andre y Burak Yilmaz, mientras que Nantes dio luz verde a Abdoul Kader Bamba, Renaud Emond y Mehdi Abeid por Marcus Coco, Ludovic Blas e Imran Louza.

En el partido el árbitro mostró dos tarjetas amarillas al equipo visitante. En concreto, mostró tarjeta amarilla a Dennis Appiah y Andrei.

Tras la finalización del partido Lille ocupó el puesto líder de la competición con 11 puntos, en plaza de acceso a Champions League, mientras que Nantes se posicionó en decimocuarto lugar con cinco puntos.

El próximo partido de la competición para ambos equipos se jugará fuera de casa: OSC Lille se medirá con Racing Estrasburgo y FC Nantes jugará contra OGC Niza.