Thomas Christiansen le dará seguimiento a panameños en clubes de Europa

El director técnico de la selección de fútbol de Panamá, el hispano-danés Thomas Christiansen. EFE/Bienvenido Velasco/Archivo

Panamá, 25 sep (EFE).- El técnico de la selección de fútbol de Panamá, el hispano-danés Thomas Christiansen, dará en los próximos meses un seguimiento exhaustivo a los jugadores panameños que militan en clubes de Europa y a las nuevas figuras del fútbol profesional local.

"Hay una gira del profesor a Europa a ver a jugadores. Viajará en octubre con su preparador físico Christian Beguer a España a ver en un periodo de un mes todos los jugadores panameños que militan en el fútbol español", indicó hoy martes a EFE, el gerente de selecciones de Panamá, Cristian Núñez.

Adelantó que Christiansen, dependiendo de la situación sanitaria en el viejo continente, se moverá de España para visitar a otros jugadores panameños en diferentes clubes europeos.

Desde que se deshizo la burbuja de entrenamientos el pasado viernes a causa de un conflicto con la liga local ya superado, el técnico no ha dejado de trabajar de cerca con los jugadores locales, dijo Núñez.

Este viernes Christiansen "comenzará a visitar los clubes que ya están entrenando, para darle el seguimiento a los jugadores que estuvieron en la burbuja. La idea es que conozca mejor a los encargados de cada club, se comunique con los diferentes cuerpos técnicos de los equipos. El desea ver más jugadores, por si hay la posibilidad de realizar microciclo", señaló.

Agregó que todo jugador que esté en el torneo de la Liga Panameña de Fútbol tiene esa puerta abierta a un llamado a la selección.

Todo la planificación va dirigida por si se concretan compromisos amistosos en las fecha FIFA de octubre y noviembre.

"Ahora mismo se está negociaciones con federaciones para ver si se puede llevar partidos amistosos en estos meses", precisó.

Aunque por el tema sanitario, el directivo de la federación panameña no descartó que haya otra burbuja de entrenamientos, siendo esto algo de la nueva normalidad del deporte postpandemia.

"Se cerrará el año con entrenamientos con jugadores locales, todo va a depender del tema salud y no se descarta que se dé en modo burbuja por seguridad", puntualizó.