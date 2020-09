Tenis.-Muguruza: "Definitivamente este año es mejor que años anteriores"

MADRID, 25 (EUROPA PRESS)



La tenista española Garbiñe Muguruza ha reconocido que este año es "mejor que años anteriores" y que llega a Roland Garros satisfecha con su actuación en el torneo de Roma, en el que llegó a semifinales y perdió en tres sets ante la posterior campeona Simona Halep.



"Cuanta más experiencia tienes, sabes manejarte mejor. Definitivamente este año es mejor que años anteriores. Pero no siento que he cambiado", apuntó.



En este sentido, la actual número 15 del ranking WTA aseguró que aprende de lo que no funcionó en el pasado y de lo que funciona ahora. "Creo que estoy en un buen lugar en este momento. Solo intento estirar todo lo que pueda mi buen tenis", señaló.



Además, afronta Roland Garros tras batallar con Halep en 'semis' de Roma. "No ha pasado tanto tiempo desde que acabó Roma. Sólo he tenido dos días en casa entre ambos. Estoy tratando de trabajar y de recuperarme al mismo tiempo, lo cual es complicado antes de un Grand Slam. Pero muy contenta con mi torneo en Roma", reconoció.



"Sé que va a ser complicado. Pero estoy muy contenta de estar aquí. Lo veo de una manera positiva, el hecho de que todavía podamos jugar otro Grand Slam. Realmente no me importa el clima o el mes. Estoy feliz de estar aquí compitiendo", señaló de cara al Gran Slam francés.



Por otro lado, no está preocupada por si llueve. "No me sorprende la lluvia porque en mayo, en las fechas normales del torneo, también puede ser así. Me ha tocado jugar muchas veces el torneo en días lluviosos y grises. Y salí bien, bien. No me preocupa demasiado el clima", se sinceró.