Sorogoyen toma San Sebastián con su thriller policíaco "Antidisturbios"

El director español Rodrigo Sorogoyen presentó este viernes en primicia en el Festival de cine de San Sebastián su serie "Antidisturbios", un chispeante thriller policial con mucho de política y psicología.

La serie consta de seis capítulos de 50 minutos cada uno y fue producida por la plataforma española Movistar, que los lanzará bajo demanda el 16 de octubre. Es la primera serie de Sorogoyen, y podrá verse también en Latinoamérica.

La trama arranca con el violento desahucio de una vivienda en el barrio madrileño de Lavapiés, cuyos inquilinos ya no pueden pagar el alquiler, un drama al que miles de familias españolas se vieron expuestas en la última década.

El operativo, una poderosa secuencia de cargas y golpes rodada con una cámara gran angular, se complica, un hombre muere y los seis agentes antidisturbios implicados se ven investigados por homicidio imprudente.

La brigada de asuntos internos de la policía indaga si hubo un uso desproporcionado de la fuerza, y en esto, una de las investigadoras hurga con tesón hasta darse cuenta de que tras la cadena de mando hay una trama corrupta.

Sorogoyen (Madrid, 1981) explicó en rueda de prensa que, con la evolución del guión y las formas narrativas de un capítulo a otro, su intención era proponer "un viaje".

"Quería que en el primer capítulo el espectador sintiera que es uno de ellos (de los policías), recibiendo, dando" golpes, y luego "poco a poco fuera despegándose para que en el capítulo 6 lo viera todo desde una distancia y pudiera juzgar de una manera más libre" la historia.

Entre los antidisturbios figura Raúl Arévalo, otro gran nombre del cine español actual conocido por sus papeles de policía en "La isla mínima" (2014) y joven padre de Almodóvar en "Dolor y gloria" (2019), así como por haber dirigido "Tarde para la ira" (2016), goya a la mejor película.

El guión es obra del propio Sorogoyen y de Isabel Peña, con la que compartió el Goya a mejor guión original por "El Reino", un brillante thriller sobre la corrupción política en España que ganó en total siete goyas y fue presentado en San Sebastián en 2018.

La proyección de "Antidisturbios" es la guinda a un programa rico en series este año en San Sebastián.

En Sección Oficial, aunque fuera de concurso, al igual que "Antidisturbios", se proyectaron "Patria", la serie sobre la violencia de la organización separatista armada vasca ETA, y el nuevo trabajo del italiano Luca Guadagnino, "We are who we are", una serie sobre dos adolescentes en busca de su identidad sexual.

También pudieron verse "Inés del alma mía" -una coproducción hispano-chilena de tema histórico basada en la novela homónima de Isabel Allende-, o la miniserie de Movistar "Dime quién soy", en torno a una heroína sedienta de libertad que vive de primera mano algunos de los grandes acontecimientos del siglo XX.

- Kawase, a concurso -

La última película en entrar en competición oficial, este viernes, fue la japonesa "Asa Ga Kuru/True mothers", de Naomi Kawase.

Un drama familiar sobre una mujer que no logra quedarse embarazada y decide con su marido adoptar a un niño, reclamado años después por una chica que asegura ser la madre biológica.

Kawase volvió así a un tema ya tratado en el documental "Nacimiento y maternidad" (2006), sobre su propio embarazo.

"Yo misma soy hija adoptiva", y sé que "criar un hijo no es una cuestión de medios económicos o de lazos sanguíneos, sino que a fuerza de convivencia y de cariño se puede formar una relación paterno-filial", dijo Kawase por vía telemática, al no haber podido viajar a España por la crisis del coronavirus.

El galardón de la Concha de Oro a la mejor cinta, por el que compiten 13 películas en Sección Oficial, se entregará el sábado en una gala que pondrá fin a una extraña edición del festival, en la que la pandemia obligó a reducir el número de películas y proyecciones y los aforos en las salas, e impidió a muchos cineastas venir a defender sus obras.

El mismo día se concederá el premio a la mejor película latinoamericana, por el que pugnan en la sección Horizontes Latinos nueve producciones de México, Argentina, Chile y Brasil.

avl/eg