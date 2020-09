Salud.-La remisión de la diabetes tipo 2 por la pérdida de peso puede restaurar el tamaño del páncreas

MADRID, 25 (EUROPA PRESS)



Una nueva investigación presentada en la Reunión Anual de la Asociación Europea para el Estudio de la Diabetes (EASD) ha demostrado por primera vez que revertir la diabetes tipo 2 también puede restaurar el páncreas a un tamaño y forma normales.



En 2019, la investigación reveló que lograr la remisión de la diabetes tipo 2 mediante una pérdida de peso intensiva puede restaurar la capacidad de producción de insulina del páncreas a niveles similares a los de las personas a las que nunca se les ha diagnosticado la afección.



"Nuestra investigación anterior demostró el regreso al control normal de la glucosa a largo plazo, pero algunos expertos continúan afirmando que esto es simplemente 'diabetes bien controlada' a pesar de nuestra demostración de un regreso a la producción normal de insulina por parte del páncreas. Sin embargo, nuestros nuevos hallazgos de importantes los cambios en el tamaño y la forma del páncreas son una prueba convincente de que regresa al estado normal", dice el profesor Roy Taylor de la Universidad de Newcastle, en Reino Unido, quien dirigió la investigación.



"Grandes cantidades de insulina hacen que los tejidos crezcan o al menos mantengan su tamaño --prosigue--. Normalmente, dentro del páncreas, las cantidades de insulina presentes después de una comida son muy altas. Pero en la diabetes tipo 2 esto no sucede. Este nuevo estudio sugiere que lograr la remisión de la diabetes tipo 2 restaura este efecto directo y saludable de la insulina en el páncreas".



Afecta a 1 de cada 11 de la población adulta mundial (415 millones de personas), y en aumento, la diabetes tipo 2 es causada por demasiada glucosa (un tipo de azúcar) en la sangre debido a que el páncreas no produce suficiente insulina (una hormona que descompone la glucosa en energía en las células) junto con la resistencia a la insulina.



En el estudio, se midieron 64 participantes del histórico Ensayo Clínico de Remisión de la Diabetes (DiRECT) y 64 controles de edad, sexo y peso sin diabetes tipo 2 durante 2 años para determinar el volumen del páncreas y los niveles de grasa, y la irregularidad de los bordes del páncreas utilizando una resonancia magnética especial.



También se registró la función de las células beta, clave para la capacidad del cuerpo para producir y liberar insulina. Los respondedores (personas en remisión) se clasificaron según los que alcanzaron un nivel de hemoglobina glucosilada A1c (HbA1c) de menos del 6,5% y glucosa en sangre en ayunas de menos de 7,0 mmol / l, sin todos los medicamentos.



Al comienzo del estudio, el volumen promedio del páncreas era un 20% menor (64 cm3 frente a 80 cm3) y los bordes del páncreas eran más irregulares en las personas con diabetes en comparación con los controles sin diabetes.



Después de 5 meses de pérdida de peso, el volumen del páncreas se mantuvo sin cambios independientemente de la remisión (63 cm3 a 64 cm3 para los que respondieron y 59 cm3 a 60 cm3 en los que no respondieron). Sin embargo, después de 2 años, el páncreas había crecido en promedio alrededor de un quinto de tamaño (de 63 cm3 a 76 cm3) en los que respondieron en comparación con alrededor de un doceavo (de 59 cm3 a 64 cm3) en los que no lo hicieron.



Además, los que respondieron perdieron una cantidad significativa de grasa de su páncreas (1,6%) en comparación con los que no respondieron (alrededor de 0,5%) durante el período de estudio, y alcanzaron límites normales del páncreas.



De manera similar, solo los que respondieron mostraron una mejora temprana y sostenida en la función de las células beta. Después de 5 meses de pérdida de peso, la cantidad de insulina producida por los respondedores aumentó y se mantuvo a los 2 años, pero no hubo cambios en los no respondedores.



"Nuestros hallazgos proporcionan una prueba del vínculo entre el tejido principal del páncreas que produce los jugos digestivos y el tejido mucho más pequeño que produce la insulina, y abren posibilidades de poder predecir la aparición futura de la diabetes tipo 2 mediante la exploración del páncreas", dice el profesor Taylor.



"Toda nuestra investigación se ha centrado en la diabetes tipo 2 que se ha desarrollado en los últimos 6 años. Aunque algunas personas con diabetes de duración mucho más prolongada pueden lograr la remisión, está claro que las células productoras de insulina se vuelven cada vez menos capaces de recuperarse con el paso del tiempo --explica--. Necesitamos entender exactamente por qué ocurre esto y encontrar formas de restaurar la función en la diabetes tipo 2 de larga duración".



El doctor concluye que "la diabetes tipo 2 es una enfermedad simple que ocurre cuando una persona tiene más grasa dentro de su cuerpo de la que puede soportar. La solución al enorme y creciente problema de la diabetes tipo 2 en la población está en manos de los políticos. Legislación El suministro de alimentos ricos en calorías es fundamental para cambiar nuestro medio ambiente".



A pesar de estos importantes hallazgos, el estudio tiene algunas limitaciones, incluido el hecho de que el seguimiento fue de solo 2 años y las observaciones no se planificaron previamente, sino que se hicieron en retrospectiva.



La doctora Elizabeth Robertson, Directora de Investigación de Diabetes UK, quien financió el estudio, dijo: "Nuestro histórico ensayo DiRECT ha revolucionado el pensamiento sobre la diabetes tipo 2; ya no la consideramos una condición de por vida para todos, y sabemos que la remisión es posible para algunas personas. Y seguimos aprendiendo más sobre la remisión de la diabetes tipo 2 todos los días. Estos nuevos hallazgos ayudan a construir una imagen más clara de la biología detrás de la remisión y cómo la salud del páncreas se puede restaurar con el peso pérdida.



"Sin embargo, todavía tenemos preguntas que responder, como por qué la remisión no es posible para todos. A medida que NHS England comienza su prueba de un programa de remisión de control de peso inspirado en DiRECT, es clave que continuemos explorando estas preguntas para lograr la remisión una posibilidad para tantas personas como sea posible".