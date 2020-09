Rusesabagina admite que formó un grupo armado pero niega crímenes

EFE/EPA/EUGENE UWIMANA/Archivo

Londres, 25 sep (EFE).- Paul Rusesabagina, exagente que inspiró el filme "Hotel Ruanda" tras salvar a más de 1.200 personas en el genocidio de 1994, admitió este viernes ante un tribunal de Kigali haber formado un grupo armado pero negó haber participado en sus crímenes, informa el periódico "The Daily Telegraph".

"Formamos el FLN (Frente de Liberación Nacional) como brazo armado, no como grupo terrorista como la acusación sigue diciendo. No niego que el FLN cometiera crímenes pero mi papel fue la diplomacia", declaró Rusesabagina ante la corte.

El exagente había sido arrestado el mes pasado en Dubai acusado de delitos de terrorismo antes de ser extraditado a Ruanda.

La jueza Dorothy Yankurije, del tribunal de primera instancia de Kicukiro en Kigali, ordenó recientemente que Rusesabagina permanezca encarcelado de manera provisional durante varios días, a fin de "asegurar que no sabotea las investigaciones en curso en su caso".

Dada la "gravedad" del asunto, Yankurije subrayó que "hay motivos razonables para mantenerle bajo custodia", en prisión preventiva.

El acusado había solicitado la libertad bajo fianza con el argumento de que está enfermo y la promesa de no darse a la fuga, si bien la magistrada aseguró que el encarcelamiento no impide que reciba tratamiento médico.

Rusesabagina, de 66 años, es gran detractor del presidente ruandés, Paul Kagame.

La Fiscalía le acusa, entre otros cargos, de haber entregado dinero a la milicia Fuerzas de Liberación Nacional (FLN), brazo armado del Movimiento de Ruanda por el Cambio Democrático (MRCD), partido que él lidera.

Las FLN se han responsabilizado en el pasado de ataques perpetrados en Ruanda desde 2018. EFE

