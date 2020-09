Rodríguez ocupa la plaza de Guerrero para los partidos de Perú con Paraguay y Brasil

En la imagen, el entrenador de Perú, Ricardo Gareca. EFE/Antonio Lacerda/Archivo

Lima, 25 sep (EFE).- El delantero Aldair Rodríguez, flamante fichaje del América de Cali, es la principal novedad en la lista de convocados del seleccionador de Perú, Ricardo Gareca, para medirse a Paraguay y Brasil en el inicio de las eliminatorias sudamericanas de la clasificación para el Mundial de 2022.

Rodríguez se hizo con la vacante del atacante del Internacional de Porto Alegre Paolo Guerrero, el capitán y máximo goleador histórico de la selección peruana, que estará alejado de los terrenos de juego hasta principios del próximo año a causa de una rotura del ligamento cruzado anterior de su rodilla derecha.

En esta nómina de 30 jugadores no figura el delantero mexicano-peruano del Puebla Santiago Ormeño, nieto del exportero peruano nacionalizado mexicano Walter Ormeño, cuyas buenas actuaciones en el inicio en las últimas semanas han levantado el interés por convocarlo para la Blanquirroja.

Sin embargo, Gareca explicó que se decantó por Rodríguez ya que lo viene siguiendo desde mucho antes que a Ormeño y destacó las buenas actuaciones que ha tenido con el Binacional antes de firmar ahora por el América de Cali. "Se le presenta una gran oportunidad", advirtió el técnico argentino.

Asimismo, el seleccionador de Perú indicó que todavía no ha conversado directamente con Ormeño, del que espera que manifieste su expreso deseo de vestir la camiseta de la selección peruana para así considerarlo eventualmente para las próximas convocatorias.

Gareca reiteró que está al tanto de las actuaciones de Ormeño, que lleva cuatro goles en siete partidos esta temporada con la camiseta del Puebla, al que entrena el técnico peruano Juan Reynoso, quien mantiene "una gran relación" con el preparador argentino.

Ormeño tampoco fue considerado por el seleccionador de México, Gerardo Martino, para el próximo partido del Tricolor contra Guatemala.

En la amplia convocatoria de Gareca también destaca la inclusión de los centrocampistas David Dioses, del Deportivo Municipal, y Raziel García, de César Vallejo, dos jóvenes futbolistas que están brillando en el reinicio de la liga peruana.

El seleccionador peruano vuelve a confiar mayoritariamente en el grupo de jugadores con el que ya consiguió la clasificación para el Mundial de Rusia 2018, lo que supuso el regreso de la Blanquirroja a una Copa del Mundo después de 36 años.

El argentino no oculta que el objetivo de la selección peruana es repetir nuevamente ese éxito: "nosotros necesitamos estar en el Mundial y el objetivo nuestro es ese. Sabemos que el desafío es muy difícil, bien complicado, pero esa nuestra apuesta".

Tal es la confianza de Gareca en sus futbolistas que aseguró no preocuparle que algunos de ellos lleven alrededor de medio año sin jugar un partido oficial, como es el caso de los defensas Luis Abram, del Vélez Sarsfield argentino, o de Miguel Trauco, del Saint Etienne francés.

"Esto es largo y hay que estar muy bien preparados. Somos una selección que tenemos experiencia con un camino ya recorrido. Todos los puntos son fundamentales y es necesario arrancar muy concentrados desde el primer partido", apuntó.

Para Gareca no cambiaba nada que las eliminatorias se aplazasen nuevamente hasta principios de 2021 porque está seguro de que todas las selecciones comenzarán esta fase clasificatoria con las mismas incertidumbres.

"Todos arrancamos en el mismo nivel. No sé de qué selección se puede decir que llega en un nivel superlativo con esta crisis y pandemia", señaló Gareca.

"Luego ya se verá cuál se acomoda mejor y más rápido. A eso aspiramos nosotros. Ninguna selección tuvo contacto con sus jugadores. Vamos a arrancar parejos en ese aspecto. Esperamos acomodarnos rápidamente", concluyó.

La selección peruana jugará la primera jornada de las eliminatorias el 8 de octubre de visitante ante Paraguay en el estadio Defensores del Chaco, de Asunción, y cinco días más tarde recibirá a Brasil en el Estadio Nacional de Lima.

Los 30 convocados por Gareca son los siguientes:

Porteros: Pedro Gallese (Orlando City-USA), José Carvallo (Universitario) y Carlos Cáceda (Melgar).

Defensas: Aldo Corzo (Universitario), Luis Advíncula (Rayo Vallecano-ESP), Miguel Araujo (Emmen-NED), Carlos Zambrano (Boca Juniors-ARG), Christian Ramos (César Vallejo), Luis Abram (Velez Sarsfield-ARG), Alexander Callens (New York City-USA), Anderson Santamaría (Atlas-MEX), Miguel Trauco (Saint Étienne-FRA), Marcos López (San José Earthquakes-USA) y Nilson Loyola (Sporting Cristal).

Centrocampistas: Renato Tapia (Celta de Vigo-ESP), Pedro Aquino (León-MEX), Wilder Cartagena (Godoy Cruz-MEX), Yoshimar Yotún (Cruz Azul-MEX), Christofer Gonzáles (Sporting Cristal), Christian Cueva (Yeni Malatyaspor-TUR), Sergio Peña (Emmen-NED), David Dioses (Deportivo Municipal), André Carrillo (Al Hilal-SAU), Andy Polo (Portland Timbers-USA), Edison Flores (DC United-USA) y Raziel García (César Vallejo).

Delanteros: Jefferson Farfán (sin equipo), Raúl Ruidíaz (Seattle Sounders-USA), Yordy Reyna (DC United-USA) y Aldair Rodríguez (América de Cali-COL).