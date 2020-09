Rey Felipe.- Olona (Vox) afirma que la razón "que esconde" el veto al Rey es "el clima de absoluta rendición del Estado de derecho"

Acto cierre de campaña electoral del Vox en Vitoria-Gasteiz,



Pide que el CGPJ organice un encuentro entre el monarca y los nuevos jueces



MADRID, 25 (EUROPA PRESS)



La portavoz de Vox en el Congreso de los Diputados, Macarena Olona, ha afirmado que la razón "que esconde" el veto del Gobierno al Rey Felipe VI "no es otra que el clima de absoluta rendición del Estado de derecho".



Así lo ha expresado la diputada al ser preguntada por los medios sobre la decisión del Gobierno de impedir que el monarca haya acudido esta mañana al acto de entrega de despachos a los nuevos jueces en Barcelona. La parlamentaria hizo estas declaraciones tras una visita a la cárcel de Soto del Real para escuchar las reclamaciones de los funcionarios de prisiones.



Olona ha criticado que el Gobierno en un primer momento "filtró supuestas razones de seguridad" que justificarían dicha ausencia. "Es algo que ha desmentido el propio indigno ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska", ha añadido.



En esta línea, ha detallado que "sería en cualquier caso extraordinariamente anómalo que ninguna parte del territorio de la Nación española no pueda garantizar por parte del Gobierno de España la seguridad de todos los españoles y, de entre ellos, del primero su majestad el Rey".



Así, ha incidido en que la razón que esconde el veto gubernamental es el clima de "absoluta rendición" del Estado de derecho "que llevó a este Gobierno a alzarse a la Moncloa", "que ahora está obligando a sacar adelante unos Presupuestos Generales del Estado (PGE) y que tiene como última infame manifestación el veto a Su Majestad el Rey".



Olona ha deslizado en un vídeo a través de Twitter que se trata de una "nueva concesión a las fuerzas independentistas catalanas con un único objetivo espurio sacar adelante los PGE". Ha censurado que "no puede ser" que, bajo este fin, "se concedan privilegios al margen de la ley".



Como servidora pública, la portavoz de Vox se ha dirigido a los 69 nuevos jueces para reconocer su esfuerzo y como "principales víctimas en la medida en que no tendrían que estar envueltos en una polémica política indigna".



Así, ha hecho un llamamiento al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para solicitar que se adopten todas las medidas necesarias para que los magistrados "vean ultimado su sueño al margen de cualquier polémica y con la presencia de Su Majestad el Rey".



La diputada de Vox ha aprovechado para denunciar que el Gobierno comenzará a tramitar la semana que viene los indultos a los condenados por el 1-0 porque, a su juicio, este anuncio también se enmarca dentro del "mismo ambiente de claudicación del Estado de derecho por parte del Gobierno". "Desde el grupo Parlamentario Vox decimos alto y claro: ¡Que viva el Rey!", ha zanjado Olona.