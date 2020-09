Rey Felipe.- Los jueces reivindican en redes la figura del Rey ante la ausencia del jefe del Estado en Barcelona

25/09/2020 Tuir compartido por la APM en Twitter POLITICA ESPAÑA EUROPA MADRID FOTO DE PANTALLAZO DE TWITTER



MADRID, 25 (EUROPA PRESS)



La mayoritaria Asociación Profesional de la Magistratura (APM), de corte conservador, han compartido por redes sociales una fotografía del Rey Felipe VI para reivindicar que el monarca debería haber asistido a la entrega de despachos de la nueva promoción de jueces que se celebra en Barcelona. A la campaña se ha sumado también el Foro Judicial Independiente (FJI), cuya presidenta anoche realizó una acción similar.



En la cuenta de la APM han fijado al perfil un tuit en el que comparten la foto de Felipe VI y recuerdan que el artículo 117.1 de la Constitución Española señala que la justicia "emana del pueblo y se administra en nombre del Rey por Jueces y Magistrados integrantes del poder judicial, independientes, inamovibles, responsables y sometidos únicamente al imperio de la ley".



El tuit ha recibido más de 1.500 'retuits' y más de 3.000 'me gusta', y en la fotografía elegida se puede ver a Felipe VI togado, con el gran collar de la Justicia, el Toisón de Oro, el escudo de juez y las puñetas propias de los magistrados del Tribuna Supremo. Además de este mensaje en su cuenta, desde la APM comparten otros de usuarios de Twitter en los que se pueden leer etiquetas como la de 'yo con el rey'.



Una de las portavoces de la asociación y juez decana de Madrid, María Jesús del Barco, también se ha sumado a esta campaña en redes que protesta por la ausencia del Rey en el acto institucional organizado por el Consejo General del Poder Judicial. Así, este viernes, Del Barco ha retuiteado en su perfil varios mensajes de usuarios con fotos de Felipe VI que colocaban además etiquetas como la de 'viva el rey'.



La APM ha sido especialmente crítica con esta ausencia del jefe del Estado en el acto de entrega de despachos. Este jueves demandaba en un comunicado que el Ejecutivo de Pedro Sánchez diera explicaciones sobre los verdaderos motivos por los que el rey finalmente no asistiría.



Además, calificaba de "muy preocupante" que el Gobierno declarase "su incapacidad para garantizar la seguridad del jefe del Estado en un acto institucional" y más aún si esas razones de seguridad pretendían "disfrazar motivos abiertamente contrarios a la Constitución".



EL FORO INDEPENDIENTE JUDICIAL SE SUMA A LA CAMPAÑA



Por su parte, desde el FJI su presidenta Concepción Rodríguez compartió también este jueves en su perfil una fotografía de Felipe VI y escribió que aunque en su entrega de despachos no estaba el Rey consideraba "esencial su presencia en dicho acto solemne". "La política de 'menudeo' no debe afectar al respeto a las instituciones ni a nuestro Estado de Derecho", añadía.



Asimismo, desde la cuenta del FJI han compartido artículos en los que se podía leer que los jueces denunciaban el veto al Rey en el acto de la Escuela Judicial. Cabe recordar que este jueves en un comunicado, tildaban de "muy grave" esta ausencia.



La polémica saltó el martes pasado después de que se conociera no asistiría por primera vez a esa entrega de despachos, algo que es tradicional. Fuentes del Poder Judicial apuntaban a Europa Press que Casa Real había comunicado al CGPJ su decisión de no asistir, pese a ser invitado con normalidad como todos los años.