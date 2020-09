Rey Felipe.- El PP exige al Gobierno aclarar si vetó al Rey en la entrega de despachos por presiones de Iglesias y nacionalistas

23/09/2020 Los diputados del PP Cuca Gamarra y Pablo Casado sentados en sus escaños durante una sesión de control al Gobierno en el Congreso de los Diputados en la que ha anunciado la fecha en la que comenzarán a tramitarse los indultos de los presos del procès, en Madrid (España), a 23 de septiembre de 2020. Los pactos presupuestarios copan el protagonismo del pleno después de que la semana pasada el Ejecutivo iniciara una ronda de contactos con los grupos de la oposición para tantear posibles apoyos para las cuentas públicas de 2021. POLITICA Pool



Gamarra quiere debatir sobre este asunto con el ministro del Justicia el miércoles en el Congreso y forzará una votación en octubre



MADRID, 25 (EUROPA PRESS)



El PP ha registrado una batería de preguntas en el Congreso para exigir al Gobierno que aclare los motivos que le han llevado a vetar la presencia del Rey en el acto de entrega de despachos a los nuevos jueces que tiene lugar este viernes en Barcelona y que, entre otras cosas, especifique quién tomó esa decisión sin precedentes y si lo hizo en respuesta a "presiones" ejercidas por el vicepresidente Pablo Iglesias o por los partidos nacionalistas e independentistas.



Además, el primer partido de la oposición llevará este asunto a la sesión de control al Gobierno en el Congreso del próximo miércoles con una interpelación que formulará la portavoz del Grupo Popular, Cuca Gamarra. Su intención es poder debatir en profundidad con el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, y forzar una votación en el Pleno sobre este tema la semana del 12 de octubre.



En concreto, el PP ha registrado once preguntas para indagar sobre los motivos del veto al jefe del Estado. "¿Ha decidido el Gobierno de España no refrendar la decisión de S.M el Rey Felipe VI de asistir, como hace siempre del Jefe del Estado en cuyo nombre se imparte la justicia, al acto de entrega de los despachos a la última promoción de jueces? Y en caso afirmativo, ¿por qué razones y quién ha sido el responsable de esa decisión?", reza uno de los interrogantes.



El PP da por hecho que fue el Gobierno el que optó por no refrendar la decisión del Rey de acudir al acto en Barcelona y por eso le pregunta si tiene constancia de que la Casa Real hubiera confirmado su decisión de asistir como, de hecho, "constaba en las tarjetas de invitación enviadas por el Consejo General del Poder Judicial".



EL OBJETIVO: LA REPÚBLICA



Tras preguntar si acaso el Ejecutivo es "incapaz" de garantizar su seguridad del Rey en sus desplazamientos, el PP abunda sobre la negativa del Gobierno a refrendar la decisión de Felipe VI para saber si "es el resultado de las presiones ejercidas" por Iglesias, que se a fijado como "una tarea fundamental de Podemos avanzar hacia un horizonte republicano" o bien corresponde a "presiones ejercidas por el nacionalismo catalán".



El PP recupera la textualidad de las palabras de Campo, según las cuales la decisión se tomó "analizando todas las variables", lo hizo "quien la tenía que tomar" y se tuvo en cuenta que "hay momentos en los que hay que sacrificar algo en pro de algo más seguro", para exigirle que concrete cuáles son esas variables, quién adoptó la decisión, cuáles son esos "momentos" a los que se refiere y en "pro" de qué más seguro se "sacrifica la presencia del Rey".



Los 'populares' también aspiran a que el Gobierno detalle si la ausencia de Rey en ese evento judicial "forma parte, junto con la reforma anunciada por el ministro de Justicia de los delitos de rebelión y sedición, y el anuncio del inicio de la tramitación de los procedimientos de indultos hecha pública por el ministro en la pasada sesión de control al Gobierno de las exigencias planteadas por los nacionalistas para la negociación de los presupuestos generales del Estado".



ES UNA "HUMILLACIÓN"



"¿Ha pactado el Gobierno de España con los nacionalistas catalanes impedir la presencia S.M el Rey Felipe VI en Cataluña, y en caso afirmativo a cambio de qué y por qué razones?", plantea el PP, que también se pregunta si acaso para el Gobierno no supone una "humillación a la Jefatura del Estado, al Poder Judicial y al conjunto de los españoles" el veto a Felipe VI.



Todas estas preguntas formarán parte a buen seguro de la interpelación que Gamarra quiere dirigir el miércoles a Campo, ante el que también mostrará su preocupación por el anuncio del inicio de la tramitación de los indultos a los condenados por el proceso independentista catalán.



"Las noticias y anuncios que se van conociendo estos días aumentan cada vez más la preocupación de la ciudadanía y de este grupo, pues somos testigos de cómo las posiciones del Gobierno de España derivan a pasos agigantados hacia postulados extremos, completamente ajenos a su obligación de defender la Constitución que juraron guardar al tomar posesión de sus cargos", avisan en la exposición de motivos de su interpelación.