Rey Felipe.- El director de la Escuela Judicial: "Contamos con el apoyo de la Corona"

BARCELONA, 25 (EUROPA PRESS)



El director de la Escuela Judicial, Jorge Jiménez, ha dicho este viernes en el acto de entrega de despachos a los nuevos jueces en Barcelona, al que por primera vez no ha acudido el Rey Felipe VI: "Contamos con el apoyo de la Corona, de nuestros conciudadanos y del Poder Judicial".



Jiménez lo ha dicho en el discurso de apertura del acto de entrega de despachos a la nueva promoción de jueces, en el que también intervendrá el presidente del Tribunal Supremo (TS) y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Carlos Lesmes, y a la que finalmente no asistirá el presidente del Tribunal Constitucional (TC), Juan José González Rivas, por problemas de agenda.



El acto en Barcelona se celebra mientras se está a la espera de que el Supremo se pronuncie sobre si confirma o no la inhabilitación del presidente de la Generalitat, Quim Torra, condenado por desobediencia.