Rey Felipe.- Cs pide que Marlaska explique en el Congreso por qué Interior no puede garantizar la seguridad del Rey en Barcelona

MADRID, 25 (EUROPA PRESS)



Ciudadanos quiere que el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, explique en el Congreso de los Diputados por qué el Gobierno sostiene que no podía garantizar la seguridad del Rey Felipe VI en el acto de entrega de despachos a la nueva promoción de jueces, celebrado este viernes en Barcelona y al que finalmente no ha asistido el monarca.



La formación naranja ha registrado una solicitud de comparecencia para que el ministro detalle en la Comisión de Interior de la Cámara Baja "los motivos que imposibilitan garantizar la seguridad" del Rey en dicho acto.



A través de un mensaje en Twitter, el portavoz adjunto de Cs en el Congreso, Edmundo Bal, ha afirmado que el Gobierno de Pedro Sánchez "no se puede esconder". "Tienen que dar la cara tras su humillación al jefe de Estado", ha señalado.



Además de pedir la comparecencia de Grande-Marlaska, Ciudadanos registró este jueves una batería de preguntas en la Cámara Baja dirigidas al ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, para saber si es cierto que el Ejecutivo decidió no autorizar la presencia de Felipe VI en la entrega de despachos judiciales en Barcelona.



CUESTIONA EL ARGUMENTO SOBRE LA SEGURIDAD



En caso afirmativo, pregunta a Campo si le parece apropiado prohibir que el Rey asista a "un acto de naturaleza solemne e institucional" que preside cada año. Asimismo, pregunta "con base en qué potestad y fundamentos se considera el Gobierno legitimado para llevar a efecto dicha decisión", quién la ha adoptado y con qué razones.



En una entrevista en la cadena SER, el ministro de Justicia dijo este jueves que el Ejecutivo tiene la obligación de "proteger" la monarquía y que "hay que sacrificar algo en pro de algo más seguro".



Pero Bal duda que la ausencia de Felipe VI responda a motivos de seguridad. A su juicio, tiene más que ver con la postura de los partidos independentistas que son socios del Gobierno y que "atacan sin parar" a la Corona por ser "símbolo de la unidad y permanencia del Estado" y porque el Rey representa "la más alta magistratura del Estado".