Récord de contagios por COVID en Israel a horas de endurecer el confinamiento

Jerusalén, 25 sep (EFE).- Israel registró un nuevo récord al superar los 7.000 contagios de coronavirus y a horas de que entre en vigor un endurecimiento del confinamiento impuesto en el país hace una semana.

En los últimos días y pese al cierre, Israel ha contabilizado las cifras más altas de contagios desde el inicio de la pandemia y hoy el Ministerio de Sanidad informó de 7.527 nuevos positivos en un país de poco más de nueve millones de habitantes.

El Parlamento sigue perfilando las regulaciones que entrarán en vigor hoy a las 14.00 hora local (11.00 GMT) y que reducirán la actividad económica al mínimo.

Los servicios sociales, bancos, sector agrícola, así como empresas de energía, alta tecnología e infraestructuras podrán seguir operando.

El endurecimiento de este confinamiento limita el rezo a grupos de 20 personas en el exterior e impone el cierre de las sinagogas, que solo abrirán en la festividad de Yom Kipur que comienza el domingo al atardecer, la jornada más sagrada del judaísmo.

Las manifestaciones también quedarán restringidas a grupos de 20 personas con distancia de seguridad y a no más de un kilómetro de sus domicilios.

El estricto cierre estará en vigor dos semanas pero el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, advirtió ayer que se extenderá si no baja significativamente la morbilidad.

"El número de casos graves está despegando. A mi pesar, el número de muertes también está aumentando: 59 personas han muerto en las últimas 24 horas", ilustró anoche Netanyahu para justificar el endurecimiento de las restricciones.

Hasta hoy, 1.378 personas han fallecido por la COVID-19 y casi 670 están actualmente en estado grave, de las que 167 necesitan respiradores.

Desde el pasado viernes, el país vive un segundo confinamiento nacional para contener el brote de coronavirus que no ha parado de agravarse, después de haber controlado con éxito la primera ola de la pandemia.