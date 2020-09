Queiroz anuncia el regreso de James y Falcao para las eliminatorias

El director técnico de la selección Colombia, Carlos Queiroz. EFE/LUIS EDUARDO NORIEGA A./Archivo

Bogotá, 25 sep (EFE).- El seleccionador de Colombia, el portugués Carlos Queiroz, recurrirá a la memoria futbolística del equipo, encarnada en James Rodríguez y Radamel Falcao García, para enfrentar a Venezuela y a Chile en la doble jornada con la que se iniciarán las eliminatorias suramericanas al Mundial de Catar 2022.

Falcao, artillero del Galatasaray, y James, que pasó del Real Madrid al Everton, han sido destacados en el inicio de la nueva temporada europea con sus equipos.

"Por ahora, creo que podemos decir que las grandes novedades serán, por ejemplo, el regreso de James a su lugar en el fútbol, jugando y compitiendo con regularidad, y la recuperación y regreso de nuestro capitán Falcao a las canchas", dijo Queiroz en una entrevista divulgada por la Federación Colombiana de Fútbol.

James y Falcao, referentes del equipo, no estaban en la Selección desde el partido en el que Colombia quedó eliminada de la Copa América de Brasil 2019, luego de caer con Chile.

Rodríguez estuvo con la Selección para los partidos contra Perú y Ecuador, en noviembre del año pasado, pero dejó la concentración porque sufrió una lesión.

Colombia recibirá en Barranquilla a Venezuela el próximo 9 de octubre y el 13 del mismo mes enfrentará a Chile en Santiago.

Queiroz tuvo elogios para Juan Guillermo Cuadrado (Juventus), David Ospina (Nápoles), Mateus Uribe (Porto), Wilmar Barrios (Zenit) y Jorman Campuzano, Frank Fabra y Sebastián Villa, del Boca Juniors, lo que indica que serán llamados.

Igual sucederá con Duván Zapata y Luis Fernando Muriel (Atalanta), lo mismo que Santiago Arias, cedido por el Atlético de Madrid al Bayer Leverkusen y con Alfredo Morelos (Rangers), Rafael Santos Borré (River Plate) y Luis Suárez (Watford FC).

"La Selección es siempre una casa abierta, sin puertas y sin ventanas. Una casa de mérito y responsabilidad, al servicio del equipo. Creo que tendremos muchas razones para tener buenas novedades en la convocatoria final", puntualizó Queiroz.

Al referirse a los rivales de estas eliminatorias para el Mundial de Catar, Queiroz dijo que "Brasil y Argentina siguen evolucionando y llegan cada vez más fuertes. Nuestros rivales en la clasificación, Chile, Uruguay, Ecuador, Perú, Venezuela, Paraguay y Bolivia, no nos dejan cerrar los ojos ni un segundo para descansar".

Por eso, explicó que si el equipo quiere ganar y avanzar "no podemos estar acomodados, relajados y satisfechos con lo que hicimos ayer. No es suficiente. Es fundamental todos los días ingresar a la cancha a trabajar con el deseo de ser mejores, más fuertes y más ganadores".

Al referirse a la suspensión de los torneos y de selecciones debido a la COVID-19, Queiroz recordó que "absolutamente nada puede sustituir el entrenamiento, la preparación y la competición. En este momento, no es posible cuantificar y calificar los efectos o perjuicios en cuanto al desempeño de nuestro equipo ocasionados por este vacío".

Remarcó que de todos modos todas las selecciones salen más o menos con los mismos problemas para clasificación y que "lo que puede marcar y marcará la diferencia serán los entrenamientos y las competiciones que cada uno de los jugadores hizo durante ese período en sus clubes".

"También tendrán más ventaja las selecciones que tengan un capital de calidad y experiencias acumuladas durante años de trabajo conjunto", concluyó.