Quartararo domina

Fabio Quartararo. EFE/EPA/PASQUALE BOVE/Archivo

Madrid, 25 sep (EFE).- El francés Fabio Quartararo (Yamaha YZR M 1) dominó la primera tanda de entrenamientos libres del Gran Premio de Cataluña de MotoGP que se disputó en el circuito de Barcelona en Montmeló, por delante de sus rivales más directos en la lucha por el título mundial.

Quartararo marcó un mejor tiempo de 1:40.431, por delante del italiano Andrea Dovizioso (Ducati Desmosedici GP20), que tardó en llegar hasta las posiciones de cabeza pero lo consiguió, y de los españoles Joan Mir (Suzuki GSX RR), que sufrió una caída durante la sesión, Maverick Viñales (Yamaha YZR M 1) y Aleix Espargaró (Aprilia RS-GP).

El francés fue primer líder de la tanda inicial en el trazado catalán casi desde el principio al rodar en 1:41.551, aunque la sesión no había hecho más que comenzar y tras su rebufo se encontraban otros dos pilotos de Yamaha, los italianos Valentino Rossi y Franco Morbidelli, y el español Maverick Viñales -vencedor en la carrera de Emilia Romagna-, cuyas motos históricamente rinden a muy buen nivel en este circuito.

Entre las novedades de esta primera tanda de pruebas libres destacó la presencia del británico Cal Crutchlow (Honda RC 213 V), quien no parece tener el santo de cara pues primero se tuvo que operar el brazo derecho de síndrome compartimental, intervención que le dio algunos problemas de recuperación, y al llegar a Barcelona para pasar revisión y hacerse una PCR para tener el resultado negativo que exige la organización del campeonato, sufrió una caída en la que se dañó los ligamentos del tobillo izquierdo.

A pesar de todo Crutchlow decidió estar presente desde los primeros entrenamientos de Cataluña para conocer y valorar su estado físico real respecto a sus competidores y al final de la sesión consiguió la novena plaza como primera Honda.

Joan Mir, quinto en la tabla provisional de tiempos y cuarto en el campeonato, fue otra de las noticias de la tanda inicial en Cataluña al rodar por los suelos en la curva cinco tras perder adherencia la rueda delantera de su moto, probablemente con el flanco izquierdo del neumático todavía demasiado frío, pero sin que sufriese daños físicos de consideración salvo el inevitable "revolcón".

Precisamente, los pilotos de Suzuki fueron protagonistas de la jornada junto a los de Yamaha, pues entre ellos coparon las seis primeras posiciones casi en todo momento, hasta que al final de la tanda se les "colaron" Andrea Dovizioso en la segunda plaza y Aleix Espargaró en la quinta, cerrando el "grupo" de Yamaha y Suzuki el italiano Valentino Rossi en la octava posición.

Pol Espargaró (KTM RC 16), que debiera ser otro de los protagonistas del fin de semana en Cataluña, no estuvo demasiado avezado en la sesión de apertura, en la que logró la decimosexta plaza, superado por otros pilotos del fabricante austríaco como el portugués Miguel Oliveira (décimo), o el español Iker Lecuona, decimotercero.

Alex Márquez (Repsol Honda RC 213 V), que ayer recibió la visita de su hermano Marc aunque apenas durante un par de horas antes de regresar a su domicilio habitual en la ilerdense localidad de Cervera, vigésimo, con Tito Rabat (Ducati Desmosedici GP19), vigésimo segundo.