Proyecto obligaría a estados de EE.UU. a dar resultados electorales en un día

Miami, 25 sep (EFE).- El senador republicano y exgobernador de Florida Rick Scott presentó un proyecto de ley que obliga a los estados a hacer el recuento de votos e informar del resultado en las 24 horas siguientes al cierre de los centros electorales.

El proyecto, cuyo autor pide su inmediata aprobación, exige que se establezcan normas uniformes para el voto por correo en todo el país y para el recuento de esos votos "a tiempo y de manera eficiente" y exige "importantes salvaguardas para impedir fraudes".

La diversidad de sistemas de voto por correo en el país causa "confusión y desconfianza", señaló en un comunicado.

"Necesitamos aprobar este proyecto ahora para garantizar unas elecciones fluidas y seguras", indicó Scott.

Eso parece indicar que Scott pretende que su proyecto sea ley antes de las elecciones presidenciales del 3 de noviembre en las que se medirán Donald Trump y el candidato demócrata Joe Biden, que lleva la delantera en las encuestas nacionales, con un promedio de 6,5 puntos de ventaja, según RealClearPolitics.

Trump empezó la campaña diciendo que el voto por correo no es seguro e insinuando que puede propiciar un fraude, pero después pasó a alentar esa modalidad de voto.

También ha dado a entender que no aceptara fácilmente los resultados electorales si les son desfavorable y que puede terminar siendo la Corte Suprema la que determine quién es el ganador.

En un acto de campaña en Jacksonville, en el norte de Florida, uno de los estados más cruciales para su reelección, Trump instó este jueves a los estadounidenses a votar lo antes posible.

Scott, próximo al presidente republicano, dijo que su proyecto, llamado VOTER (siglas en inglés de Resultados Electorales Verificables, Ordenados y a Tiempo), obedece al aumento del voto por correo por la pandemia de COVID-19 y pretende evitar que el resultado electoral esté rodeado de una "incertidumbre prolongada".

"Votar es fundamental para nuestra democracia y es un derecho sagrado que debemos proteger y mimar. Siempre he dicho que necesitamos una participación del 100 por 100 y un fraude cero en nuestras elecciones", subrayó en un comunicado.

El proyecto establece que el ciudadano que desee votar por correo debe solicitar las papeletas al menos 21 días antes de una elección federal y propone varias medidas para asegurar la identidad del votante y evitar el voto doble.

Entre las salvaguardas que propone está la de prohibir que una persona esté en posesión de las papeletas de voto por correo de otra salvo que sea su familiar más cercano o su cuidador.

También establece que los centros electorales deben informar una hora después del cierre de las urnas cuántos votos por correo y cuántos en persona han recibido para poder conocer el total de los votos que se van a contar.

"No espere, vaya y vote", fue el mensaje que dio en Jacksonville Trump, que este viernes protagonizará otro mitín político en Florida, en su complejo hotelero de Doral, en el condado de Miami-Dade, a cargo de "Latinos por Trump".

"Si quieres salvar a Estados Unidos, debes salir y votar", reiteró en un discurso ante centenares de seguidores en el Aeropuerto Cecil de Jacksonville, en el que hizo un llamado a no optar por los "comunistas" en el poder.