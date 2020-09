Príncipe Carlos presenta su plan contra el calentamiento global

(Bloomberg) -- El príncipe de Gales puso en marcha un “plan tipo Marshall” de seis pasos destinado a poner al mundo en mejores condiciones para luchar contra el calentamiento global.

El príncipe Carlos advirtió que la emergencia climática que se desarrolla pronto eclipsará el impacto de la pandemia de covid-19. El jueves, presentó su propuesta para abordar la crisis.

En primer lugar, instó a los líderes y empresas nacionales a adoptar la fijación de precios del carbono y acabar con los subsidios “perversos” a los combustibles fósiles. También pidió la ampliación de la tecnología de captura y almacenamiento de carbono, la expansión de un mercado global de compensación de carbono y la creación de un mercado de servicios de ecosistemas, que darían un mayor valor a la preservación de la naturaleza. Por último, abogó por un desarrollo urbano sostenible que proteja el medio ambiente.

“A medida que aumenta el impulso y la ambición, debemos centrarnos en las soluciones y empezar a trabajar hacia la implementación en el mundo real”, dijo el jueves durante la Cumbre sobre el Impacto en el Desarrollo Sostenible del Foro Económico Mundial.

El príncipe Carlos ha defendido durante mucho tiempo los problemas ambientales, y en ocasiones ha sido blanco de críticos que dicen que los miembros de la familia real deben mantenerse alejados de las cuestiones políticas. Ha presionado por un impuesto al carbono y ha instado personalmente a los presidentes de Estados Unidos Donald Trump y Barack Obama a tomar medidas sobre el calentamiento global.

El plan se llevaría a cabo en gran medida mediante otra iniciativa que lanzó a principios de este año con el Foro Económico Mundial: la Iniciativa de Mercado Sostenible, un plan de 10 puntos para acelerar el cambio hacia mercados amigables con el medio ambiente. Ese esfuerzo creó un Consejo de Mercados Sostenibles que reunió a líderes del Gobierno y la industria que serían clave para implementar los pasos del llamado Plan Marshall del príncipe Carlos, un guiño al programa estadounidense que ayudó a reconstruir Europa Occidental después de la Segunda Guerra Mundial.

El príncipe, que contrajo el coronavirus en marzo, también ha lanzado una plataforma web para cortometrajes centrados en soluciones al cambio climático. Denominado RE:TV, el contenido de canal está siendo seleccionado por el príncipe Carlos.La plataforma web llega mientras se desata una batalla en línea para detener la propagación de información errónea sobre todo, desde el coronavirus hasta el cambio climático. A principios de este mes, Facebook lanzó un “centro de información sobre ciencia climática” que busca detener la difusión de publicaciones engañosas en las redes sociales que rechazan hechos establecidos.Brian Moynihan, director ejecutivo de Bank of America Corp. y que patrocina Re:TV, dijo que la nueva plataforma web desempeñaría un papel democratizador al ayudar a las personas a comprender mejor las soluciones disponibles para abordar el cambio climático.

