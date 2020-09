Portaltic.-Filtran el código fuente de Windows XP y Windows Server 2003

24/01/2014 Windows XP POLITICA INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA ESPAÑA EUROPA MICROSOFT



MADRID, 25



El código fuente de los sistemas operativos Windows XP y Windows Server 2003 se han filtrado de forma pública en Internet esta semana, en distintos sitios donde se comparten archivos, aunque no se espera que suponga un riesgo para las empresas que todavía los usan.



Como ha informado The Verge, se trata de material legítimo que contiene el código fuente de Windows XP y Windows Server 2003, dos sistemas operativos que la propia Microsoft retiró el soporte en 2014 y 2015, respectivamente.



No obstante, todavía hoy quedan empresas que prefieren mantener esta versión de Windows en sus equipos. Y pese al final del soporte, no se espera que esta filtración suponga un riesgo para la seguridad.



Se trata, como señalan en el medio citado, de la primera vez que se filtra de forma pública el código fuente de Windows XP. Microsoft dispone de una herramienta, Government Security Program (GSP), con la que organizaciones y gobiernos pueden gestionar el acceso al código.



Aunque no está clara la extensión de la filtración, el experto interno de Windows Graham Sutherland ha compartido a través de Twitter parte de su contenido: las claves del certificado raíz de NetMeeting, un cliente de videollamada VoIP (voz por protocolo de Internet) y multipunto asociado a los sistemas mencionados.