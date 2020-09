Plan verde de Dinamarca elevaría precios del Model S de Tesla

(Bloomberg) -- La más reciente propuesta de Dinamarca para reducir las emisiones de carbono podría generar un aumento en el precio del Model S premium de Tesla en casi un tercio.

El Gobierno socialdemócrata quiere al menos 500.000 autos eléctricos en las calles de Dinamarca para 2030 y así ayudar a alcanzar el objetivo de reducción de emisiones de carbono en 70% en comparación con los niveles de 1990.

El plan presentado por el Gobierno el jueves incluye una serie de aumentos a los impuestos sobre combustibles fósiles, camiones y vehículos convencionales. Pero en aras de la igualdad, los impuestos también aumentarán para los vehículos eléctricos más caros.

Según los propios cálculos del Gobierno, el precio de un Model S premium aumentaría de 830.000 coronas (US$130.000 dólares) a casi 1,1 millones de coronas, un alza de 31,4%.

Nota Original:Denmark’s Green Plan Could Raise Tesla Prices by Nearly a Third

©2020 Bloomberg L.P.