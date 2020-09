Paraguay ante el reto de frenar sus tasas de embarazo precoz y adolescente

Paraguay registró de enero a junio 233 embarazos en niñas de 10 a 14 años y 6.250 en menores de 15 a 19 años, mientras que la Fiscalía reportó en el mismo período 1.202 denuncias de abuso sexual en niños, según las cifras oficiales. EFE/Andrés Cristaldo/Archivo

Asunción, 25 sep (EFE).- Paraguay, que ostenta la mayor tasa de embarazo precoz de Sudamérica, recuerda este sábado el Día Mundial de Prevención del Embarazo no Planificado en Adolescentes en plena campaña contra una concepción cultural que tolera la violencia en niños y rechaza lo relativo al sexo en la educación formal.

"Es un día para no dejar pasar porque necesitamos reforzar muchas estrategias de prevención, principalmente en lo que se refiere a la educación integral en sexualidad y en otros temas clave que nos faltan abordar de forma intensiva", afirmó este viernes a Efe Eduardo Sosa, director general de Protección del Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA).

Paraguay registró de enero a junio 233 embarazos en niñas de 10 a 14 años y 6.250 en menores de 15 a 19 años, mientras que la Fiscalía reportó en el mismo período 1.202 denuncias de abuso sexual en niños, según las cifras oficiales.

El abuso sexual infantil, que tiene como victimario al propio entorno familiar en un 80 % de los casos, revela además una media diaria de 6,7 de violación en un país de 7 millones de habitantes.

"Muchas veces se naturaliza que la pareja esté formada por una niña menor de 14 años con un adulto y eso no es correcto, es definitivamente un crimen hoy", resaltó Sosa.

E indicó que este hecho está asociado con la vulnerabilidad social o en la medida en que el adulto "es solucionador de los problemas de la familia".

Sosa señaló que a las autoridades también están preocupadas por el hecho de que en los últimos cinco años se han registrado más de 600 nacimientos de niños y niñas de madres cuyas edades no superan los 14 años.

"Entonces tenemos por un lado una niña abusada y por el otro dos menores de edad a quienes hay que dar respuesta en el seno familiar y por parte del Estado", matizó.

Y destacó como "tremendamente positivo" que hoy día la gente, sea familiar, vecino o extraño, se involucra abiertamente en denunciar los casos de abusos o violencia contra la población infantil.

EDUCACIÓN SEXUAL INTEGRAL

Sosa manifestó que el MINNA se empeña en la incorporación "más intensiva" de la educación sexual integral en la malla curricular de la educación formal, algo que hasta ahora se oponen algunos grupos sociales que la vinculan con el aborto.

"Existe 'represión' por parte de una parte de la sociedad que cree que introduciendo eso se puede inducir al libertinaje, al incremento de las relaciones sexuales o al aborto", manifestó.

Y argumentó que una adecuada educación sexual en las escuelas puede prevenir a futuro abuso, embarazo no deseado, retardar el inicio de las relaciones sexuales o evitar las relaciones tóxicas.

Aseveró que muchas de estas relaciones complicadas derivan en feminicidio, otro de los flagelos de Paraguay.