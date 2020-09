Palantir encara salida a bolsa de 22.000 millones de dólares, según WSJ

Las acciones de sus tres confundadores, entre ellos el multimillonario inversor Peter Thiel (imagen), uno de los apoyos del presidente Donald Trump en Silicon Valley, están estructuradas de tal modo que podrían ser más poderosos a medida que vayan reduciendo sus participaciones. EFE/ANDREW GOMBERT/Archivo

Nueva York, 25 sep (EFE).- La firma tecnológica estadounidense Palantir, especializada en el análisis de datos y conocida por sus colaboraciones con gobiernos, planea salir a bolsa el 30 de septiembre y podría alcanzar una valoración de mercado de casi 22.000 millones de dólares, según informó este viernes The Wall Street Journal.

Palantir saldrá a bolsa con una operación "directa", en la que emite acciones y permite al mercado determinar el precio, y sus responsables financieros han dicho a los inversores que podría estrenarse por 10 dólares el título, lo que equivale a unos 22.000 millones de valoración, indicaron al diario fuentes conocedoras del asunto.

No hay garantía de que logre esa cotización en el debut ni que la mantenga, pero esa previsión de valoración denota el apetito del mercado durante la complicada coyuntura económica de la pandemia, en la que la bolsa ha subido a gran velocidad impulsada especialmente por empresas tecnológicas.

Palantir, que tiene un carácter reservado, presentó su solicitud de salida a bolsa a la Comisión del Mercado de Valores (SEC, en inglés) a finales de agosto y en la documentación reveló que sus ingresos en 2019 fueron de 742,6 millones de dólares, un 25 % más interanual, y tuvo pérdidas de 579,6 millones, sin variación.

En documentos presentados este martes al regulador, indicó que prevé lograr una facturación en 2020 de unos 1.100 millones y reveló que ha reducido sus pérdidas en la primera mitad del año, hasta los 164 millones.

La demanda de tecnológicas con pérdidas que salen a bolsa no es poco frecuente, pero sí es reseñable en el caso de esta empresa porque tiene una de la estructuras de gobernanza más agresivas jamás vistas, de acuerdo a EFE-Dow Jones.

Las acciones de sus tres confundadores, entre ellos el multimillonario inversor Peter Thiel, uno de los apoyos del presidente Donald Trump en Silicon Valley, están estructuradas de tal modo que podrían ser más poderosos a medida que vayan reduciendo sus participaciones.

Fundada en 2003, Palantir produce software de análisis de datos que vende a empresas, gobiernos y agencias públicas como el FBI, la CIA o los servicios estadounidenses de inmigración, unas actividades que le han valido numerosas críticas por parte de grupos de defensa de las libertades y los derechos humanos.