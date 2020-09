OMS: dos millones de muertos "probables" si no se actúa colectivamente contra pandemia

Dos millones de muertos a causa del covid-19, es decir más del doble de las víctimas actuales, son "muy probables" si el mundo no toma acciones colectivas de envergadura contra la pandemia, alertó este viernes un alto responsable de la OMS.

"Si no hacemos todo lo posible, el número del que usted me habla (dos millones) no es solamente posible sino desgraciadamente muy probable", dijo en rueda de prensa en director de situaciones de emergencia de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Michael Ryan, a preguntas de la AFP.

