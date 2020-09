29/06/2020 Moreno ve "tremendamente grave" la ausencia del Rey en Barcelona "por dictado del Gobierno", al que urge una explicación. El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha urgido al Ejecutivo central "una explicación" por el hecho "tremendamente grave" de que el jefe del Estado, el rey Felipe VI, "por recomendación y obligación, por dictado del Gobierno de la nación, no pueda acudir a un acto tan simbólico, institucional e importante desde el punto de vista de sentido de Estado" como es el de la entrega de despachos a los nuevos jueces que se celebra este viernes en Barcelona. ESPAÑA EUROPA POLÍTICA ANDALUCÍA JUNTA DE ANDALUCÍA



El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha urgido al Ejecutivo central "una explicación" por el hecho "tremendamente grave" de que el jefe del Estado, el rey Felipe VI, "por recomendación y obligación, por dictado del Gobierno de la nación, no pueda acudir a un acto tan simbólico, institucional e importante desde el punto de vista de sentido de Estado" como es el de la entrega de despachos a los nuevos jueces que se celebra este viernes en Barcelona.



En una entrevista en Telecinco, recogida por Europa Press, Moreno ha insistido en que el Gobierno debería dar "una explicación" por esta ausencia del Rey en la ciudad de Barcelona, y ha llamado la atención acerca de que "la excusa" que parece transmitirse desde el Gobierno es que la no presencia del monarca en este acto se debe a "cuestiones de seguridad".



Al respecto, el presidente andaluz ha indicado que le "preocupa mucho" si "un Estado no es capaz de garantizar la seguridad dentro del Estado al propio jefe del Estado", porque entonces hay que preguntarse "en qué situación está el Gobierno", según ha abundado.



Moreno ha incidido en que se trata de "un hecho gravísimo que debería llevar aparejada una explicación inmediata por parte del presidente del Gobierno", al tiempo que ha indicado que desde el Ejecutivo de PSOE y Unidas Podemos "tendrían que explicarnos por qué esta escalada antimonárquica en la que se está instalando el Gobierno de la nación".



Al hilo, el jefe del Ejecutivo andaluz y líder del PP-A ha opinado que "es muy peligroso que el vicepresidente" segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, "hable de una manera explícita de esa hipotética república" y que "ataque de manera explícita al jefe del Estado sin que el presidente le diga absolutamente nada", según ha aseverado.